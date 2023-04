Ancelotti no se irá sin tratar de matar a Xavi: sacrifica a su titular y cambia el 11 del Camp Nou

El Real Madrid se ha convertido en una máquina de ganar títulos y, a la vez, en una trituradora de entrenadores cuando estos no llegan. Esa dialéctica es tan simple como rotunda y la entiende, y asume, a la perfección Carlo Ancelotti, que se va al tramo decisivo de la temporada del Real Madrid, que arranca este miércoles en el Camp Nou, con apuestas arriesgadas. La primera puede llegar en el coliseo blaugrana sacrificando un titular indiscutible y dando un nuevo ataque al Madrid.

Vaya por delante que Vinicius y Benzema son fijos en el once que saltará al Camp Nou este miércoles ante el Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey (21.00, hora española), de modo que de ellos depende en parte el flujo de ataque y goleador del equipo blanco, pero estarán acompañados por otro puntal, Rodrygo Goes, cuya puesta en el once supone sacar del mismo a un teórico fijo de Carletto.

Ayer ante el Real Valladolid (6-0) el italiano dio pistas de esta línea que trazamos, que, si bien no es segura, sí se esboza. Ancelotti sustituyó en su cómoda victoria ante el equipo castellano a cuatro jugadores que, en nuestra opinión, serán titulares en el Camp Nou: David Alaba, Karim Benzema, Vinicius y Rodrygo Goes. No hizo ese cambio con Tchouameni y Toni Kroos, de modo que pensamos que el ataque merengue tenderá al tridente antes señalado sacrificando al alemán, que cederá su puesto por una apuesta: más verticalidad y músculo con Fede Valverde y Camavinga.

Así, Luka Modric sería titular junto al charrúa y el francés, con Nacho o Alaba (que podría entrar de carrilero dejando la zaga a Rüdiger) en la izquierda (ayer jugó allí, en el carrilero, el internacional con les bleus), con el fin de elevar el ritmo del partido apretando la salida de balón del Barça y tratando de recuperar en campo contrario. Sabe Ancelotti que este plan es arriesgado, pero no le queda otra, en el Camp Nou se juega algo más que una final de la Copa del Rey, se juega su puesto: no es lo mismo irse a los cuartos de final de la Champions ante el Chelsea habiendo ganado dos títulos y estando en una final de un tercero, donde además se habría eliminado al Barça, que jugársela toda a la carta de la Liga de Campeones habiendo cedido ante los blaugranas tres títulos y perdiendo cuatro de cinco duelos con ellos esta campaña. En el Real Madrid esas cosas cuentan y mucho, y en cierta forma la temporada 23/24 ya está rodando.