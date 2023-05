Dinamita al futuro 23/24 de Ancelotti, otra vez Pep Guardiola en medio: hasta Simeone lo lamenta

El Real Madrid se va a llevar esta temporada tres de los seis títulos que disputaba, lo cual, a priori, parece una renta más que aceptable, sin embargo solo la Copa del Rey ha tenido un gusto especialmente dulce, por ser un título de esfuerzo mantenido y por haber goleado al Barcelona en el Camp Nou en semifinales. Pero el partido del Etihad ante el City en la Liga de Campeones y LaLiga del Barça han abierto al Madrid a un comienzo de la Champions League de la campaña que viene muy complicado.

El segundo bombo y un rival durísimo

El Real Madrid ya sabe que el equipo español que se librará de los peores rivales posibles es el Barça, como campeón de liga, los otros, ya en función de su coeficiente UEFA, tendrán como mínimo un campeón enfrente, mirando el Madrid la posibilidad de verse las caras en la fase de grupos con el Manchester City de Pep Guardiola. También el PSG de Mbappé, Al-Khelaïfi y veremos si José Mourinho aparece en el horizonte como campeón de la Ligue 1.

El bombo 1 de la Liga de Campeones lo integran el campeón de la Europa League, ya sea el Sevilla o la AS Roma, el campeón de la Champions League, que pueden ser el City o también el Inter, y los campeones de las grandes ligas europeas, a decir, Inglaterra, España, Alemania, Italia, Francia y Portugal. En caso de que los citizens ganen la Champions, sería el campeón de la Eredivisie quien ocupe el último puesto del bombo 1.

Así, tanto el Madrid como el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, saben que uno de estos rivales, que no puede ser el Barça, será adversario directo en la fase de grupos de la UCL 23/24. Pero hay más con los posibles adversarios de los bombos 3 y 4, ya que Arsenal y Newcastle, entre otros, figuran como potenciales adversarios, lo que puede complicar mucho la primera plaza del grupo e incluso la clasificación en la fase de grupos, y si no que se lo digan a los mismos Simeone y Xavi, que no la superaron la pasada campaña.