Lo del City queda en nada: ofertón a Eden Hazard que voltea el mercado para Florentino Pérez

El belga Eden Hazard, ya saben ese jugador que fue top mundial, estrella de la Premier League y uno de los mejores jugadores del planeta durante amplias fases de la década, pero también ese jugador desaparecido en Madrid, con un sueldo astronómico y que no cuenta para Carlo Ancelotti, tiene al menos una oferta en firme encima de la mesa, una que le puede llevar a retirarse con honra de la casa blanca a un año de acabar contrato y permitir a Florentino Pérez disparar su mercado de fichajes.

En el momento idóneo

Antes de entrar en materia, cabe constatar que ahora mismo el Hazard no tiene pensado abandonar el Real Madrid durante este verano, sin embargo al menos tiene ya una oferta encima de la mesa, más concretamente una de la Major League Soccer, en el CF Montreal, según apunta el diario Marca. Y lo cierto es que en el club blanco están eufóricos, ya que quitarse de encima el sueldo del ex del Chelsea -de un coste para el club de algo más que 30 millones de euros- no solo supondría un ahorro clave de cara al mercado de fichajes que han de afrontar en Concha Espina tras la debacle en Europa ante el Manchester City, sino que dejaría un hueco libre en el ataque de la plantilla que bien puede llenar un crack mundial contrastado.

Ese hueco ya existe, toda vez que Mariano Díaz, otro rotundo fracaso, abandonará el club en una vez entre el mes que viene, sin embargo, el coste de Hazard somete a mucha presión a la masa salarial merengue y su salida liberaría un espacio clave.

El jugador, en sus trece

Pese a que Hazard ya ha conseguido en el Madrid a nivel de títulos todo aquello que se había propuesto, aunque no haya contribuido en nada sobre el césped, básicamente porque ha ganado al Champions League, LaLiga, la Supercopa de España, el Mundial de Clubs, la Copa de Rey y la Supercopa de Europa, lo cierto es que la oferta de Estados Unidos no cambia por ahora su hoja de ruta: quiere cumplir su contrato. Esto, lógicamente, enfada al club y a la afición, de modo que la presión puede ser muy intensa hasta el inicio de pretemporada 23/24 y sus opciones de salir, al menos, han subido algo en sus porcentajes. Poco ya es más que nada.