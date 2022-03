El Bernabéu desnuda la gran venta de Florentino en 2022, y con precio

El Real Madrid selló anoche su presencia en los cuartos de final de la Champions League tras una remontada épica en el Bernabéu contra un PSG que en la segunda parte echó por tierra todo el trabajo realizado en la primera. El fallo garrafal de Gianluigi Donnarumma y los cambios introducidos por Carlo Ancelotti cambiaron la cara completamente al choque y a partir de ese momento fue cuando el conjunto blanco comenzó a brillar sobre el terreno de juego.

Eso sí, precisamente uno de los jugadores que abandonó el césped al borde del minuto 60, Marco Asensio, salió abucheado del campo tras un partido digno de olvidar por parte del balear. El crack volvió a dejar claro que en las grandes citas no aparece y, dado que es la tónica que se lleva viviendo en Chamartín los últimos cinco años, Florentino ha logrado despejar las pocas dudas que tenía con el futbolista sobre su futuro: tratará de desprenderse de él de forma definitiva el próximo verano.

Es cierto que los números del futbolista de 26 años esta temporada no están siendo del todo malos, 10 goles y 1 asistencia entre todas las competiciones, pero sus prestaciones en compromisos de máxima exigencia vienen siendo laxas y ahora, con Kylian Mbappé muy cerca de dar el “sí”, el presidente merengue no dudará en ponerle en la lista de transferibles por dos motivos bien diferenciados: no está haciendo balance a las expectativas depositadas en él, sobre todo en compromisos de vital importancia como el celebrado ayer, y su venta podría ser la que más dinero deje en las arcas del club, alrededor de 35 millones.

A pesar de que Asensio viene sembrando más luces que sombras esta temporada, varios equipos tienen apuntado el nombre del mallorquín y podrían ser ese aliado para Florentino Pérez el próximo verano: Liverpool, Juventus, Bayern e incluso PSG podrían convertir en ofertas ese interés en el futbolista español.

Es más, la figura de Asensio ha quedado más dañada aún tras el encuentro contra el conjunto galo porque el futbolista que le sustituyó sobre el terreno de juego, Rodrygo Goes, sí que aportó al equipo lo que requería en ese momento, electricidad desde banda, amén del gran trabajo defensivo que realizó el brasileño y que no se visionó por parte del canterano del Mallorca.