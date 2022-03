Éder Militão y Alaba impulsan la salida más inevitable del Real Madrid

Varios jugadores del Real Madrid verán la puerta de salida del Santiago Bernabéu el próximo verano dado el poco protagonismo que están teniendo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Luka Jovic, Eden Hazard, Dani Ceballos o Mariano son los casos que más han dado que hablar a lo largo del curso, amén de los futbolistas que finalizan contrato con la casa blanca (Gareth Bale, Marcelo e Isco Alarcón), pero hay otro miembro de la plantilla que tampoco está entrando en los planes del equipo y cuya salida se ha postulado como necesaria el próximo verano, la de Jesús Vallejo.

Y decimos necesaria dado que en el adiós del exfutbolista del Real Zaragoza, a pesar tener contrato hasta 2025, hay dos factores que lo impulsan: la necesidad del propio futbolista de encontrar un equipo en el que poder tener continuidad y protagonismo y, además, dejar su hueco en Madrid para facilitar la llegada a Concha Espina de alguna de las opciones que maneja la directiva blanca, como Antonio Rüdiger.

Cabe destacar que, por encima de todo, el principal motivo por el que Jesús Vallejo apenas ha gozado de minutos durante su paso por el Real Madrid es por la alta competencia que ha tenido en los últimos años: primero Sergio Ramos y Raphael Varane privaron al futbolista de ser importante, algo que provocó sendas cesiones al Eintracht, Wolverhampton y Granada, y ya esta temporada Éder Militão y David Alaba han ofrecido un nivel superlativo en Chamartín, el cual no ha dejado espacio para que el maño pudiera tener más peso en el equipo.

Pero eso no es todo, ya que en las pocas oportunidades que ha tenido el internacional en las categorías inferiores de la selección española este no ha dejado sensaciones que inviten al optimismo, por lo que su salida el próximo verano está cada vez más cerca de ser una realidad. A la vista ha quedado durante esta temporada que ‘Carletto’ no cuenta con él y, aunque el italiano podría ser cesado de su cargo antes del curso 22/23, la directiva blanca hará todo lo posible para desligarse definitivamente del defensa de 25 años.