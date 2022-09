El Camp Nou asustado, el Bayern de Múnich apunta a Dembélé y Raphinha

14 de agosto del año 2020, en una temporada marcada por la pandemia provocada por la COVID-19, la Champions League regresaba en pleno verano cambiando su formato de eliminatorias a partido doble, de ida y vuelta, a partido simple, donde solamente se disputaría un partido cuyo vencedor pasaría a la siguiente ronda para poder completar a tiempo la edición de la Liga de Campeones 2019/2020 antes del comienzo de la siguiente campaña.

En esa fecha, aparentemente nada especial, tendría lugar una de las noches que los culés intentan olvidar cada día, una de las derrotas más dolorosas de toda la historia del FC. Barcelona. Eran los cuartos de final de la Champions League y el FC. Barcelona se enfrentaría al Bayern de Múnich, por supuesto, sin público en las gradas, y menos mal, porque los de Quique Setién perdieron 2-8 ante el conjunto de Flick, con un doblete incluido de Coutinho. Nada pudieron hacer los Messi, Luis Suárez y compañía para detener al conjunto germano.

Pero el fútbol está lleno de revanchas y el destino ha querido que el FC. Barcelona vuelva a verse las caras con el Bayern de Múnich en la presente edición de la Champions League. Lo del año pasado no cuenta porque el año pasado el equipo no tenía plantilla, al menos eso alegan desde la ciudad condal, pero este curso, con un vestuario totalmente renovado, el conjunto azulgrana está preparado para vengarse del equipo bávaro y por ello Xavi Hernández hizo muchas rotaciones en su once tipo en el partido de este fin de semana ante el Cádiz.

Puede que por ganas de vengarse de ellos, o por miedo, pero lo cierto es que Xavi Hernández dio descanso a Lewandowski, Dembélé, Ansu Fati, Koundé y Pedri. Prácticamente toda la Columba vertebral del actual FC. Barcelona para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió aquel 14 de agosto de 2020 con Messi y Luis Suárez en el campo.

Lo cierto es que no parece que este año vaya a producirse semejante resultado, los de Julian Nagelsmann no llegan con una buena dinámica a su enfrentamiento con el Barça, encadena tres empates consecutivos en la Bundesliga y solo lleva 12 puntos de 18 posibles, el Bayern de Múnich está pasado una mini crisis que el conjunto azulgrana debe de aprovechar, aunque, una vez suena la música de la Champions League todo puede pasar. Veremos qué sucede esta semana, pero lo que está claro es que Xavi Hernández no quiere que a sus estrellas (Lewandowski, Raphinha, Dembélé o Ansu Fati) le pase lo mismo que Messi y Luis Suárez.