Ancelotti golpea a Xavi: Gavi y Pedri sentenciados, el Barça en crisis

Hay muchas maneras de entender el fútbol, es más, cuando un equipo triunfa de la manera que lo hizo el Barça de Guardiola, el Milan de Sacchi o la Quinta del Buitre del Real Madrid, el resto de clubes tienden a intentar copiar el modelo que tanto éxito le ha dado a su rival, aunque, por supuesto, existen lugares en donde lo más importante es la filosofía y la manera de jugar al deporte rey, el estilo, donde se prefiere jugar bien, a ganar el partido o a conseguir un título, y uno de los grandes defensores de jugar de una determinada manera es el FC. Barcelona.

El FC. Barcelona cambió cuando Johan Cruyff tomó las riendas del equipo blaugrana, creó escuela e implantó una filosofía de juego que sigue instaurada hasta el día de hoy. Durante una breve época, la seña de identidad del conjunto blaugrana parecía haber desparecido del Camp Nou con entrenador como Ernesto Valverde, Ronald Koeman o Quique Setién, pero ahora, xin Xavi Hernández de vuelta, el tiki-taka ha regresado a la ciudad condal.

El FC. Barcelona vuelve a ser el que era, le ha costado, pero lo ha conseguido. Joan Laporta y Xavi Hernández han recuperado el fútbol de toque y la afición se ha vuelto a ilusionar con el conjunto azulgrana, pero no todos entienden el empeño de un equipo en jugar de una determinada forma cuando no es tan efectiva en un determinado momento de la vida del fútbol. Como se ha dicho, cada época está dominada por un estilo de fútbol, y del 2008 al 2016 el tiki-taka era incuestionable en gran parte de los equipos europeos, pero hoy todo eso ha cambiado.

Ahora destaca el fútbol vertical y físico, el correcalles, la potencia y la velocidad, el estilo Barça ha quedado atrás y ha dado paso a lo que Guardiola definiría como equipos de atletas y no de futbolistas. El deporte rey está en constante evolución y los clubes han de adaptarse a las nuevas corrientes y estilos, pero el FC. Barcelona no, es fiel a su estilo, aunque le cuesten derrotas y título, y Carlo Ancelotti tiene claro que el modelo Barça hoy en día ya no es efectivo: ”el fútbol de posesión ya no está de moda”.

Golpe directo a la filosofía Barça que estaba sacando una nueva hornada de jugadores con ADN culé como Gavi y Pedri. Con más o menos razón, lo cierto es que el estilo del Real Madrid hoy en día es el que domina Europa, un fútbol físico, de jugadores con gran potencia y velocidad y mucho más vertical, y esta manera de entender hoy en día del fútbol le ha dado dos nuevos títulos a los blancos, todo lo contrario que el modelo de La Masía. El fútbol de toque está viviendo una pequeña crisis, pero como todo es cuestión de época, en algún momento volverá a destacar por encima de todos.