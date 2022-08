El City le pone al Madrid a Haaland en bandeja: Florentino lo celebra

Suerte relativa tuvo el Manchester City en el sorteo de la Champions League. El conjunto inglés encabeza el grupo G y se tendrá que enfrentar al Sevilla, Borussia Dortmund y Copenague. Los de Pep Guardiola tendrán que vencer a Julen Lopetegui, al siempre complicado conjunto alemán y después no caer en la trampa y acomodarse contra el equipo danés porque siempre hay sorpresas en la Champions League. Una vez superada la primera fase, tendrá que ir pasando rondas hasta llegar a la final para así poder levantar de una vez por todas la ansiada Liga de Campeones, aunque, ese no parece ser el objetivo esta temporada de los ‘citizens’.

A pesar de haberse gastado más de 100 millones en fichajes y de haber contratado a uno de los mejores delanteros que existe hoy en día en el mercado como es Erling Haaland, el Manchester City ha vuelto a tirar del ya mítico discurso de Pep Guardiola sobre qué competición es la más difícil de ganar, y así curarse en salud en caso de no lograr, otro año más, levantar el trofeo de la Champions League.



No tardó ni un día en pronunciarse el conjunto inglés en volver a recalcar públicamente ante los medios de comunicación que el trofeo más difícil de conseguir era la Premier League, y no la Champions League y que este año su objetivo era ese:” La Champions League no es nuestra prioridad. Nosotros jugamos para ganar la Premier League que es nuestro trabajo de cada día. Haciendo este trabajo sabemos que llegamos bien a la Champions”, señalaba el CEO del equipo inglés, Ferrán Soriano al finalizar el sorteo.

Más claro no lo ha podido dejar, su prioridad es la Premier League. Un discurso que no convence a muchos y que seguro que tampoco termina de convencer a Erling Haaland, el noruego ha rechazado al Real Madrid por ir a un equipo capaz de ganar la Champions League, no la liga doméstica, su sueño es levantar la ‘Orejona’, y si las ambiciones de un equipo tan grande como es el Manchester City son solamente ganar la competición nacional, quizás la cláusula liberatoria de 2024 a cambio de 150 millones de euros, se haga efectiva el primer día que pueda utilizarla.

Erling Haaland quiere ganar títulos más importantes que la Premier League, y si el Manchester City no le puede ayudar a eso, quizás en 2024, Florentino Pérez vuelva a parecer en escena para traer al noruego al Santiago Bernabéu, donde la Champions League es siempre una prioridad. Discursos como estén acercan al ex del Borussia Dortmund al Madrid y Florentino lo celebra.