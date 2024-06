El crack de la Masía que traicionó al Barça como Neymar se lo comunica al PSG: adiós es inevitable

Esta temporada 23/24 ha sido la de confirmación para Xavi Simons. El joven talento neerlandés ha cuajado una temporada digna de matrícula de honor en el RB Leipzig, donde, de la mano de Dani Olmo ha reafirmado que es un jugador hecho para brillar por encima del resto en la élite europea. Hecho que debería de ilusionar al PSG, pues el neerlandés es jugador suyo. Sin embargo, lejos de hacer feliz a los parisinos, parece que solamente les dejará dinero y un gran disgusto deportivo.

La realidad es que Xavi Simons está muy lejos de plantearse la opción de regresar al Parque de los Príncipes después de sus varias cesiones y, ante el ya conocido interés del Bayern de Múnich, ha decidido que su futuro seguirá en Alemania. Hecho que ya ha comunicado a Nasser Al-Khelaïfi, y que ha desvelado afirmado Fabrizio Romano.

Sin garantías para ser titular, Simons dirá adiós

En la mente de Xavi Simons están todos aquellos complicados y negativos recuerdos que lo llevaron a pasar una de las peores etapas de su vida en el filial del PSG al que llegó tras dejar la Masía y, como Neymar dar un golpe muy bajo al Barça con una salida que muchos culés se tomaron como una gran traición.

El neerlandés nunca fue visto como una opción real en el primer equipo parisino y, junto a los desencuentros con su entrenador en el segundo equipo, acabó pasando una época muy oscura antes de salir cedido al PSV, donde explotó por primera vez.

Con dicho recuerdo todavía coleando, Simons es muy consciente de que no aceptará regresar al PSG si no es con la garantía de que va a ser un jugador importante y titular semana tras semana. Algo que, Luis Enrique no le habría garantizado, facilitando así, la decisión del neerlandés, que ha comunicado de forma tajante su decisión de salir este mismo verano para no volver.

Si bien es cierto que Simons estaría encantado de regresar al Leipzig, la realidad es que solamente el Bayern de Múnich tiene la capacidad económica para hacer frente al pago de los cerca de 90 millones de euros en los que tasa el PSG a su jugador. Un pago que el Bayern podría realizar en 2025 en forma de opción de compra obligatoria después de la cesión que forzaría Simons para esta temporada.