El desliz con Mbappé agita el avispero de Benzema y CR7: en Valdebebas, durísimas críticas al crack

El Real Madrid ha conseguido en la Champions League gestas cercanas a lo imposible, prueba de ello la encontramos hace dos temporadas, con tres remontadas de época para llevarse su decimocuarto título, sin embargo esta campaña, pese a Jude Bellingham y aunque se recupere a Vinicius Júnior, a los blancos se les detecta una flaqueza que les resta potencia de fuego y, por ende, opciones de ganar el preciado título continental. Sobre ello, llegan durísimas críticas a Valdebebas y estas salpican al crack y tocan de cerca el nuevo desliz por Kylian Mbappé, el goleador que estaba llamado a marcar diferencias.

De los mejores ayer, pero no un ‘top’ mundial

Si uno mira el partido de ayer ante el Union Berlin, muy probablemente destaque en el plano positivo a Joselu, también a Rodrygo, por su movilidad y el peligro que generan, siendo sin embargo el español el apuntando como paradigma de lo que, a juicio de muchas voces, le falta al Madrid con respecto a otros rivales directos que optan al llevarse la orejona. Joselu fue ante los germanos de lo más peligroso del equipo de Carlo Ancelotti, se acercó bastante al gol hasta en cuatro ocasiones y destacó, pero falló, no apuntó bien, no marcó, y es eso lo que permite a estas voces críticas dar voz a la comparación más demoledora: no es ni Benzema ni CR7.

Con esto quieren decir que el Madrid no tiene a un jugador que con media ocasión haga dos goles, como era el caso del francés y el portugués, y eso en la Champions League suele pesar. Con un asesino del gol es como el Real Madrid ha ganado en los últimos años. Los blancos dispararon ayer 31 veces sobre la meta alemana y marcaron un gol, de nuevo obra de Jude Bellingham, y en el descuento. Es decir, se está gastando el cupo de milagros demasiado pronto porque hay poca puntería y esta llega casi siempre de un jugador no diseñado para ser el goleador del equipo.

Al margen de que Rodrygo está demostrando que puede ser muchas cosas, pero le sienta grande el papel de líder en ataque, Joselu es un excelente referente y jugador, pero no es Benzema o Cristiano Ronaldo de cara a potería y eso, como decimos, suele pagarse. Es verdad que falta el mejor jugador de la plantilla en ataque, un Vinicius ya listo para volver, pero el brasileño es un generador de peligro, no un ejecutor. En definitiva, es pronto para sentenciar al Madrid por este aspecto pero la falta de pegada sobre un referente claro da síntomas alarmantes en Chamartín, de ahí tanta épica ante adversarios asequibles; de ahí que el desliz, uno más, del fichaje de Kylian Mbappé pueda ser clave sin Benzema o CR7 en la plantilla.