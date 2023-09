La cara oculta del ascenso de João Félix, Laporta avisa a Xavi: el Atleti tiene 2 compradores ricos

João Félix y Xavi Hernández han entendido a la perfección las urgencias que ambos tienen en el Barça. Son mayores las del luso, que contractualmente tienen techo bajo el que refugiarse en el Metropolitano, pero bien sabe el portugués que ha de buscar otro, otro que muy probablemente no podrá ser el FC Barcelona. Y este motivo, del que avisa Joan Laporta a su míster, ya tiene una razón de ser: hay dos equipos ricos que quieren esta versión del portugués.

Ante el Antwerp, un entrenamiento

El crack luso fue artífice de casi todo lo bueno que desplegó el Barça en los últimos cuatro días, con diez goles mediante (y ninguno en contra), cinco al Betis; otros tantos al campeón belga. Ayer ante el muy endeble Antwerp abrió y cerró el marcador, asistió y gobernó el pulso del juego culé a su antojo; fue, en suma, el crack que el Atlético de Madrid vislumbró en el Benfica y por el que hizo la mayor locura de su historia, más allá de los 120 millones de euros que pagó el Barça por Griezmann. João apunta alto esta temporada -quizá, altísimo-, pero su futuro no está resuelto, de ahí que viva el presente a toda mecha, con el tarro de las esencias completamente desplegado. Lo cual es una maravilla para el Barça, pero una maravilla efímera.

🔥 El resurgir del Ave Félix.



Gavi ➡️ Gundogan ➡️ Lewandowski ➡️ Joao: Golazo del Barça. #LaCasadelFútbol #UCL pic.twitter.com/PuLdOMVuew — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 19, 2023

Porque, ¿puede el Barcelona quedarse con João Félix en junio? Es muy poco probable por dos motivos. El primero tiene que ver con su contrato en vigor con el Atlético de Madrid, un club que pelea en todos los frentes por los mismos objetivos que el Barça y que sabe que ha de vender al luso, pero prefiere soltar lastre fuera. Antes de que explotara el fútbol del portugués era posible el acuerdo con los culés, ahora ya no, al menos, no si el Barça no es capaz de igualar las dos ofertas que el Atleti va a recibir.

Se sabe que el PSG mira de cerca el rendimiento de João Félix, sin embargo, ya se tiene constancia de que, en la Premier League, el Chelsea y el Manchester United sí están dispuestos a dar al club colchonero una cantidad cercana a los 100M por esta versión superlativa del jugador ibérico, y con las cuentas que rinde el Barça eso son demasiados ceros. Por tanto, hace bien Xavi, como João, en vivir el momento de esplendor en Montjuic, el día a día, no vaya a ser que mañana tengan que despertar del sueño. De momento, que le quieten lo bailado al Barça: jugando así es aspirante a todo.