El destino de Luka Modric que no fue y deja atónito a un ex Barça

Si Karim Benzema es el brazo ejecutor del Real Madrid, cuartofinalista de la presente Champions League y líder destacado de la liga española, Luka Modric es quien mejor hace funcionar la maquinaria para que el francés ejerza de pilón. A sus 36 años, el jugador de la selección arlequinada vive una segunda juventud, es uno de los mejores centrocampistas del mundo en estos momentos y una leyenda viva del Madrid. Pues bien, el número 10 blanco pudo tener un destino bien diferente.

Y seguramente Giovanni Van Bronckhorst, ex lateral izquierdo del FC Barcelona y actual entrenador del Rangers de Glasgow, así lo habría querido. Y es que según Ally McCoist, ex jugador del conjunto escocés, Modric pudo jugar en el equipo británico si hubieran hecho caso a sus informes y el dinero se lo hubiera permitido, ya que vio a un crack en seguida en el menudo pero fantástico futbolista croata, tal y como relató en Talk Sport McCoist.

“El Dinamo Zagreb estaba jugando contra el Hajduk Split y Walter (Smith) me envió a ver a Corluka, así que fui a ver el partido. Corluka estaba bien, regresé y Walter me preguntó cómo fue todo y le dije: Corluka es un buen jugador pero te digo ahora mismo, no sé cuánto dinero tenemos en la cuenta del banco pero había un pibe jugando en el medio, Luka Modric, que simplemente parecía estar a años luz por delante de todos los demás en el campo”, confesó en el citado espacio. Después, Modric fichó por el Tottenham por cerca de 20 millones de euros, una cantidad a la que el Rangers no podía llegar por un jugador que definió McCoist como “escandaloso”. No se equivocaba.

Evidentemente, hoy Modric juega en una liga muy diferente a la que puede permitirse el conjunto británico, que en la actualidad comanda Van Bronckhorst, aunque a todos los protagonistas de la escuadra de Escocia les hubiera gustado que Modric jugará con la elástica escocesa. En su día a día, Modric ya ha ganado casi todo lo ganable, con un Balón de Oro y cuatro Champions en su palmarés; por su parte el Rangers es segundo de la liga escocesa, a tres puntos del líder, el Celtic de la misma ciudad.