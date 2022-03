Benzema conoce el plan del Madrid: Mbappé y solo dos candidatos al 9

Hay dos cosas seguras ahora mismo para el Real Madrid: una, que Karim Benzema es el mejor nueve del mundo (piensan que, posiblemente incluso esté ahora mismo por delante de Mbappé como delantero); y dos, con el 7 del PSG en sus filas (que llegaría en la 22/23), solo se puede hacer un fichaje que mejore la demarcación del 9 blanco: con dos nombres muy concretos. Y Benzema, estrella y guía del presente, ya sabe que solo hay dos opciones en el futuro sobre su posición.

Una es para un presente inmediato y obligaría a grandes cambios tácticos en el once del Madrid, por lo que no es una prioridad, y se llama Robert Lewandowski. La otra es Erling Haaland, una apuesta de futuro y aunque obligaría a cambios similares a los que impondría el fichaje del polaco, también es, a juicio del club, el mejor nueve del planeta en el futuro; es decir, una apuesta segura.

Lo del punta del Bayern de Múnich se encuadra dentro de esas posibilidades remotas que no maneja el club como prioridad pero que sí son vistas como una ganancia enorme. Hay que tener en cuenta que al ataque de esta opción vendría condicionando por muchos factores, como el estado físico de Karim, las ventas de Luka Jovic y Mariano Díaz, de si el club germano deja salir a su ariete por un módico precio e incluso tendría incidencia el salario del nueve del Allianz y si este no excede los límites que se autoimpone el club merengue. Con Haaland es diferente.

Se cree en la casa blanca que Benzema estará entre los tres mejores del planeta al menos esta y la siguiente temporada, de ahí que el Madrid quiera el traspaso por el ariete del Borussia de Dortmund en la campaña 23/24, ya abiertamente como recambio de Benzema. El problema con Haaland es que se quiere ir este verano de la Bundesliga y el Manchester City (y ahora también el United) van a pujar duro por él. Eso sí, en las oficinas del Bernabéu no se desvían del rumbo: con Mbappé casi asegurado, el Madrid tiene tan claro que solo estos dos jugadores pueden aportar un plus significativo al ataque, una ganancia superior, pero no se volverán locos si las cifras no cuadran: el tridente Vinícius, Benzema y Mbappé tampoco suena nada mal.