El mercado arde y cae gasolina sobre Simeone, Potter y Klopp por caras conocidas: de Zidane a Tuchel

Llegado este punto, pasado ya casi el mercado invernal, para algunos clubs no hay vuelta atrás, la temporada se mantiene porque hay que alcanzar los mínimos que económicamente hacen viables los proyectos, pero el fracaso es latente. Atlético de Madrid, Sevilla, Liverpool o Juventus de Turín, cada uno en su gradación, pueden afirmar que no acabarán el año con una amplia sonrisa. De todos ellos, solo Klopp puede aferrarse, como le sucede a Graham Potter y el Chelsea, a un clavo ardiendo, la Champions League, pero sobre todos estos entrenadores pesan ya caras conocidas, como la de Zinedine Zidane.

Y la de Mauricio Pochettino o la de Luis Enrique o la Thomas Tuchel. La larga lista de grandes entrenadores sin equipo, agazapados esperando el mejor proyecto, es ingente y todos ellos, de alguna o u otra forma, son posibilidades para los grandes fracasados. Por poner un ejemplo, la Juventus de Turín, que además de una temporada para olvidar ha recibido una imponente sanción, está desahuciada, sin opción de jugar en Europa la temporada que viene salvo por la vía heroica: ganar la Europa League. Por eso Zidane surge como posible salvador y como verdugo de Allegri.

Con Simeone pasa una situación diferente a la de la Vecchia Signora, pero, en cierta forma, similar. Ha mejorado el Atleti últimamente, sí, pero ya es tarde. Lo cierto es que el equipo lleva dos temporadas sin disputar torneos y en esta campaña se quedó sin Europa a las primeras de cambio, mientras que en pleno mes de enero su gran objetivo es tratar de meterse en puestos de Champions. Sí, es un fracaso, sin paliativos. De ahí que el Cholo tenga que soportar otro rumor, en su caso el de Luis Enrique.

Klopp, en cierta forma, tiene una perspectiva en Anfield similar a la del argentino en el Metropolitano: hombre fuerte y querido por la afición pero que ya no da con la tecla. El contrato pesa con ambos a sus clubes, pero no son imposibles sus salidas. Sampaoli o Potter penden de un hilo muy fino: los dos, descolgados en liga (uno en LaLiga, el otro en la Premier League), se irán a la calle si en Europa no dan la talla. Y la lista suma y sigue, los heridos son numerosos. Zidane, de hecho, ha surgido como uno de los futurible deseados por Todd Boehly para hacerse cargo del equipo de Stamford Bridge.

No se esperan movimientos al respecto en las horas que le quedan a enero, pero no descarten sorpresa en el mes de febrero. Por otro lado y en el mejor de los casos para cada uno de ellos, por sus malas temporadas quedan emplazados a una reválida en junio: ahí sí puede caer cualquiera... al alzarse otros tantos.