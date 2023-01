Florentino plantea a 'Carletto' una alternativa factible a Vinicius, y no es Mbappé: igual de bueno

El tropiezo ante la Real Sociedad del Real Madrid (0-0) ha tenido varias lecturas dado el buen nivel general del juego del equipo, uno de los mejores desde 2023. Una, señala al accidente, a la casualidad, que rara vez es la causa de los problemas. Otros, sin embargo, prefieren incidir en la causalidad, donde entran multitud de sintomatologías, entre las que está el grave bajón de los dos refrentes en ataque: Benzema y Vinicius. Y Florentino cree que, sin ir al mercado, sin necesidad de hablar de cracks mundiales foráneos como Kylian Mbappé, al menos el segundo tiene sencilla solución: Rodrygo Goes.

Por plantear el problema, que existe, desde la perspectiva general hay que decir que la plantilla blanca es muy corta, justita; tanto que se permite tener sin jugar a futbolistas llamados intrascendentes jornada tras jornada. Prueba de ello son los datos: el francés ha jugado esta temporada 20 partidos, disputando 1734 minutos; mientras que el brasileño ha jugado prácticamente todo, 29 partidos, acumulando en sus piernas 2529 minutos. Y en ambos el cansancio pesa.

Los dos no solo fueron de lo peor ante la Real, sino que su chispa y sus fallos se reproducen. No son nuevos últimamente sus bajones. Es un hecho. En el caso del galo la planificación del club es, cuando menos, temeraria: si se lesiona, adiós, el Madrid estaría en un problema de dimensiones épicas. No hay recambio al uso posible ¿Un 9 y 10 en el mismo jugador? Imposible. No obstante, con el extremo sí lo hay, el Madrid puede usar por su banda a su compatriota, cuyo mejor perfil es precisamente ese costado izquierdo. Entonces, ¿por qué no lo hace Ancelotti? ¿Por qué no prueba?

Vini necesita descanso y lo va a necesitar -esta temporada, además de a LaLiga, las dos Supercopas, la Copa del Rey y la Champions, se une el Mundial de Clubs-, pero es que Rodrygo puede plantarle cara al 20, como afirman sus números: habiendo jugado poco, casi nada, en ese costado (también, el bueno suyo) Rodrygo, que ha disputado 1833 minutos (696 minutos menos que Vinicius), ha hecho solo tres goles menos que Vini (9) y ha dado las mismas asistencias (6).

Como ven no nos hemos querido meter en el número, cada vez mayor, de balones perdidos por Vinicius; en su porcentaje, cada vez menor, de acierto en sus regates; en su problemas con las protestas, las gradas y los árbitros; en su juego acelerado… solo en el cansancio que acumula y repercute en su rendimiento. Pues bien, como bien cree Florentino, la plantilla del Real Madrid sí tiene una respuesta, un plan B, en la izquierda, y no tiene que pasar por el mercado de fichajes ni un sueño como Kylian Mbappé. No, se llama Rodrygo y, por números, también por sensaciones al menos es tan bueno como Vini.