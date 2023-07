El PSG enciende la Champions con la subasta de Mbappé: Mikel Arteta traza el plan por su nuevo Henry

La noticia respecto a Kylian Mbappé y el PSG sigue causando estragos en todo Europa. La estrella francesa es una de las grandes figuras del fútbol mundial y no hay equipo que no quiera contar con un talento como el suyo en sus filas. En este sentido, GOAL informa que, pese al favoritismo, el Real Madrid no está solo en la puja por un Mbappé, que pese a no haber dicho nada, todo apunta a que podría acabar saliendo antes del 31 de agosto. En este caso, con todo abierto, el Arsenal estaría también dentro de la subasta, donde como ya os contamos también se encuentra el Al-HIlal.

Arteta da el OK a su Henry

El cuadro gunner sabe que para ganar es necesario arriesgar y tienen claro que por Mbappé lo van a hacer. Según cuenta la citada fuente, los del norte de Londres estarían dispuestos a dar salida a Gabriel Martinelli para recolectar el dinero necesario y fichar a Mbappé en un movimiento que daría un vuelco total tanto a la Premier League como a la Liga de Campeones situando al Arsenal como uno de los grandes favoritos a ser campeón de todo.

En el hipotético caso de darse el fichaje, el Arsenal estaría rememorando sus mejores épocas, cuando de la mano de otra leyenda francesa, Thierry Henry, fueron capaces de ganar dos ligas y tres FA Cup. Con Mbappé, los gunners seguro que sueñan con romper con la maldición de la Champions y ganar su tan ansiada primera orejona.

Se complica el gran anhelo del Santiago Bernabéu

Con el paso de los días parece más complicado ver a Mbappé fichando por el Real Madrid en este mercado de fichajes. Es evidente que el deseo del jugador es el de recalar en la capital española. Sin embargo, Al-Khelaïfi no apunta a ser receptivo con los blancos y podría dejar al galo en la grada durante toda la temporada si no sale en este mismo verano.

Si bien es cierto que Florentino Pérez y Mbappé podrían acordar en enero su contrato, la presión de los parisinos podría acabar llevando a su jugador a aceptar una salida en forma de traspaso para evitar el temido castigo de la grada. Y es en este punto donde el Arsenal gana enteros, ya que las negociaciones serán mucho más fluidas con los ingleses.