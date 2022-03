El Real Madrid sufre una gran crisis de la que solo se salva Carvajal

Las convocatorias de Luis Enrique siempre dan que hablar. No hay ninguna en la que el entrenador asturiano no sorprenda, ya sea por los descartados o por los convocados. Desde que llegó al banquillo de la selección española los periodistas siempre le han intentado buscar las vueltas a sus listas y uno de los principales puntos de discrepancia siempre ha sido la ausencia de más jugadores del Real Madrid.

Desde que Rubiales le diese el mando de la ‘La Roja’, la inclusión de los madridistas ha ido decayendo poco a poco hasta llegar al punto en que ninguno de los jugadores del actual líder de la primera división española haya sido convocado por Luis Enrique desde que comenzó la temporada hasta esta última, donde Dani Carvajal ha sido llamado para defender el lateral derecho junto a César Azpilicueta. Sólo se salva él.

Lejos quedan ya esas listas en donde podíamos encontrar hasta 5 o 6 futbolistas del Real Madrid como Sergio Ramos, Nacho, Lucas Vázquez, Asensio o Isco. Pero si analizamos con detenimiento la situación poco hay que reprocharle a Luis Enrique, ya que, el actual estado de forma de los futbolistas españoles del conjunto blanco no mejora el de sus sustitutos en España.

Nacho siempre cumple con en la zaga del Real Madrid, pero no es titular indiscutible, a diferencia de Laporte, Pau Torres o Diego Llorente que sí lo son. La excepción es Eric García, pero la apuesta de Luis Enrique por el central catalán es clara. Con Lucas Vázquez no hay nada que decir, su nuevo rol de lateral le ha perjudicado en este sentido, que incluso ha visto como Marcos Llorente le ha superado en esa misma situación en la selección. Isco lleva en baja forma toda la temporada, muy por debajo de Pedri, Carlos Soler o Koke. Y quizás la única salvedad sería Marco Asensio, que está realizando un gran año, pero tiene mucha competencia en esa demarcación y el curso de Pablo Sarabia, Ferrán Torres y Yeremi Pino está siendo espectacular.

Por lo tanto, la culpa no es de Luis Enrique. El Real Madrid está asumido en una gran crisis de jugadores españoles que lleva sufriendo desde el año pasado. Pero no solo se refleja en la absoluta, la situación se ha trasladado también a las categorías inferior y el panoráma de ‘La Rojita’ es aún peor. En la última convocatoria de Luis de la Fuente para la clasificación del Europeo Suib-21 no fue convocado ningún jugador madridista, lo que refleja el mal momento que atraviesa el conjunto blanco en este aspecto. Florentino Pérez debe tener en cuenta los toques que le vienen dando las convocatorias de las selecciones y cuidar más este aspecto si no quiere que se convierta en un problema.