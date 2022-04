Emery destruye al Bayern pero Klopp ataca a la estrella del Villarreal

El Real Madrid quizá gobernó con más autoridad de la que se esperaba el partido de Stamford Bridge ante el Chelsea, llevándose una renta muy importante al Santiago Bernabéu (1-3), pero la gran sorpresa de la noche en la Liga de Campeones la protagonizó el Villarreal, que no solo ganó al Bayern de Múnich (1-0) sino que pudo irse al Allianz Arena con una renta mayor. Unai Emery desnudó al equipo alemán con su planteamiento y solo la falta de acierto de Gerard Moreno y Pedraza, con dos ocasiones muy calaras, impidió que el Submarino Amarillo se fuera a Alemania con el billete a semifinales encarrilado. Quien no falló en los amarillos fue el jugador que gusta a Jürgen Klopp.

Publica Goal que el Liverpool estaría monitoreando la situación de Arnaut Danjuma de cara al mercado de fichajes veraniego. Es verdad que desde medios de comunicación afines al equipo red se ha tratado de enredar con el caso Kylian Mbappé y su deseo de abandonar la disciplina del Paris Saint-Germain, pero lo cierto es que el equipo de Anfield ha visto como el Real Madrid está dos pasos por delante, haciendo tal acercamiento casi imposible. Pero que el 7 de Bondy no llegue al conjunto inglés no significa que no le busquen una alternativa similar.

El jugador neerlandés está cuajando una fantástica temporada con el Villarreal y ha llamado la atención de muchos grandes clubs, el último, y parece que de forma insistente, del Liverpool. El coqueteo de Mo Salah con su salida o las situaciones delicadas de Firmino y Sadio Mané pueden hacer el resto, aunque, dicho sea de paso, el conjunto español, con el que tiene Danjuma un acuerdo firmado hasta 2026, no pondrá fácil su salida.

Con 14 goles en 24 partidos, amén de 4 asistencias, el futbolista nacido en Lagos, Nigeria, pero con nacionalidad de los Países Bajos lo tiene todo para triunfar al más alto nivel. Es explosivo en el desborde y habilidoso en la salida desde los dos perfiles; unido a eso tiene la pausa y la eficacia de cara a portería y como Mbappé goza de una potencia en el arranque que lo hacen terrible en las transiciones. Ayer, sin ir más lejos, fue el autor del gol ante el Bayern y el mismísimo Julian Nagelsman ya elogió sus características. Se viene crack y Klopp lo sabe.