Karim Benzema jubila a Cristiano y Leo Messi y tumba a Lewandowski

Si Cristiano Ronaldo y Leo Messi dominaron el fútbol mundial, en algunas ocasiones con discusión, durante algo más de la última década, el paso a un lado de ambos, que ya era evidente la temporada pasada, ahora se confirma totalmente, básicamente porque hay dignos sucesores. Sin embargo, Robert Lewandowski, uno de ellos, que se ha llevado los últimos galardones individuales, debe reconocer que el próximo Balón de Oro ya no lo tiene a él como favorito, sino a Karim Benzema.

Si los números hablan, los dos nueves, el del Real Madrid y el del Bayern de Múnich, lo hacen con regularidad e insistencia. Pero no todos los goles y asistencias, no todas las actuaciones, son las mismas y Benzema -salvo por el caso de Thibaut Courtois, hoy por hoy de lejos el mejor portero del planeta, al menos en su estado de forma- es además parte y media de este Madrid, cosa que no es Lewandowski en el equipo germano: un 9 excepcional, sí, pero no a la vez un 10. El segundo no tiene el genio e ingenio sobre el césped del primero.

Ahora mismo si hay un jugador en Europa heredero de Messi, uno que sea capaz de aunar las funciones del diez al uso y el goleador tanto de área como de segunda línea, a la vez un generador de juego, asistente de lujo y creador de espacios inexistentes, ese es Benzema. Y encima en la fase decisiva, cuando su equipo más lo necesita, como ante el Chelsea y el PSG, hace dos hat-tricks. No se le puede pedir más a un jugador y eso debería bastar para llevarse el galardón que acredita al mejor futbolista del mundo. Es más, Benzema es ahora mismo CR7 y Messi a la par: tiene la contundencia del primero y la magia del segundo.

Luego podríamos argumentar muchas más cosas en favor de El Gato, unas silenciosas y otras palpables. En movimientos y entendimiento del juego, en descongestión en la salida de balón de su equipo o como rompedor de líneas rivales, no existe ahora mismo en el mundo un jugador del nivel del francés. Así de simple. Con él, el Madrid puede ganar a cualquiera; sin él, el conjunto blanco es batible por muchos equipos. Si a eso unimos su eficacia y que además es el delantero titular, junto a Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, de la selección favorita en el Mundial y vigente campeona de la Nations League, entonces el debate está cerrado en pleno mes de abril.

Y para los incrédulos, otro dato: ya es el mejor jugador del mundo de las grandes ligas en asistencias y goles; ha marcado 24 tantos y dado 11 asistencias. Eso son siete goles menos que el polaco, pero 10 asistencias más. Transfermarkt, por tanto, otorga el francés 35 puntos (goles directamente propiciados por el futbolista), por los 32 de Lewandowski, que además juega en una liga menor (como es la Bundesliga con respecto a LaLiga) que la del futbolista de Les Bleus.