En Valdebebas se habla de ello y el Bernabéu se enterará pronto: la verdad de Mbappé y Haaland

Si hay dos nombres ahora mismo que rondan al Real Madrid con el cartel de galáctico, de esos jugadores tras los cuales sí se piensa que podría existir un salto de calidad en la actual plantilla merengue, esos son Kylian Mbappé, punta del Paris Saint-Germain, y Erling Haaland, jugador del Manchester City, pero la realidad con ellos en clave blanca es compleja y desde luego camina por senderos diferentes.

Ni juntos ni revueltos

Conforme se van filtrando los números que corresponden a los tiempos y las cifras con el francés y el escandinavo se va viendo que los dos son jugadores carísimos, pero no solo eso, ambos están fuertemente ligados a sus clubs. Es verdad que por situación contractual es el galo quien parece más factible, pero el sueldo que le promete el PSG parece sumamente superior al que le puede dar el Madrid (podría haber una diferencia de hasta 70M), y eso hace que su fichaje sea cada vez más complejo. En cualquier caso, lo que si queda claro es que juntos no llegarán al Bernabéu.

Y sobre este asunto conviene sacar punta. Se habló de lo factible de diferir los ataques por los dos cracks en ventanas diferentes, sin embargo, estas informaciones no contaban con el crecimiento de algunos de los cracks actuales del Madrid, los cuales ya ponen complicada la inclusión de uno solo de ellos en el once merengue. Sin ir más lejos Vinicius, Rodrygo Goes y Bellingham no solo están rindiendo a un gran nivel, sino que su valor de mercado es parejo al del futbolista del PSG y al del City, de hecho, el de Bellingham es superior.

¿Ahora o nunca?

Pese a ello, el gran valedor de los dos jugadores es Florentino, que persigue su nuevo galáctico, aunque no a cualquier precio. Esta temporada es la primera que Mbappé acaba contrato y quedará libre, de modo que si se vuelve a negar a fichar por los blancos, para el Madrid este capítulo quedará cerrado. De la misma manera, Haaland se pondrá a tiro en el mercado de fichajes de la siguiente temporada, pero de forma más realista de cara a la 25/26 y, como sucede con el jugador del PSG, el Madrid hará una intentona, no más. O lo que es lo mismo, Mbappé y Haaland siguen ilusionando, pero no son imprescindibles.