Clave para Tuchel, el PSG amenaza con juntarlo a Dembélé y Asensio y se publica: el Madrid dijo ‘no’

Parece que el Bayern de Múnich empieza a tener serios problemas con algunas de sus estrellas y sus respectivas renovaciones. Primero fue Joshua Kimmich quien, por desavenencias con la entidad, empezó a sonar para otros equipos desde el pasado verano (acaba contrato en 2025) y su renovación está siendo un problema, como lo es la de Alphonso Davies, que coquetea con el Madrid. Pues bien, ahora hay una más, la de un jugador clave para Tuchel y que al PSG le encantaría juntar con Dembélé y Asensio.

De las conjeturas a las realidades

Recientemente, el director deportivo del Bayern de Múnich, Christoph Freund, hablaba al respecto de la renovación de Leroy Sané y lo hacía, seguramente, por el interés en el jugador de equipos como el mismo Paris Saint-Germain, quien lo habría seleccionado como posibilidad de futuro si se marcha Kylian Mbappé y/o necesitan hacer refuerzos en la punta del ataque junto a Ousmane Dembélé y Marco Asensio, pero también por la posibilidad de que la Premier quiera ficharlo. “Tiene contrato hasta 2025. No tenemos prisa, pero también habrá conversaciones con Leroy. Estamos muy, muy contentos de que esté teniendo una temporada tan buena. Es su mejor momento en el FC Bayern”, decía Freund.

No está claro ni que Mbappé vaya a marcharse de París, ni hay constancia en Múnich de un interés manifiesto por parte del PSG o de un equipo británico en su jugador, pero sí hay informaciones que apuntan no solo al equipo de la Ligue 1 sino a otros de la Premier League tras la pista del internacional con la Mannschaft, y estas declaraciones vendrían a colación de esas tentativas como medida disuasoria. Como pasa con Kimmich y Davies, el Bayern parece tener un problema con otra de sus estrellas.

Negativa en Madrid

Aunque no lo tendrá el cuadro muniqués con un Real Madrid al que fue ofrecido el jugador cuando este vivía tiempos de flaqueza, tanto en el Manchester City como en el mismo Bayern, y al que los blancos habría cerrado la puerta. Por tanto, si bien no es descartable el regreso de Sané a la Premier o verlo vestido del blaugrana de París, sí podemos afirman que no lucirá la elástica merengue.