En Wembley iguala a Leo Messi y ante el fracaso de Jude Bellingham, Vinicius acaba con Kylian Mbappé

Puede ser que no fuera la final de la Liga de Campeones más lucida de todos los tiempos. El Real Madrid no puso el mejor fútbol posible sobre el césped de Wembley. Sin embargo, si algo tiene este equipo es que a competir no hay nadie que lo gane. Hecho que Vinicius demostró con creces mediante un gol que, además de sellar el triunfo de los blancos, selló medio Balón de Oro.

El carioca vivió, por segunda vez en su todavía corta carrera deportiva, una noche mágica en la que no solo levantó su segunda orejona, sino que igualó, con 23 años, los goles de Leo Messi en finales de la Champions, con dos, mientras que daba un golpe definitivo en la carrera por ser considerado el mejor del mundo en esta temporada 23/24 en la que ni Jude Bellingham ni Kylian Mbappé han sido tan decisivos como Vinicius.

Sin el MVP, pero con el gol

Pese a que el galardón a mejor jugador de la final recayó, de forma más que merecida, en Dani Carvajal, a Vinicius le valió con su gol para dar un paso de gigante en la carrera por el Balón de Oro. En especial, tras la gris final de un Jude Bellingham que ni se acerca a ser el que era cuando comenzó el curso y un Kylian Mbappé que a no ser que haga una Eurocopa legendaria, tendrá muy complicado arrebatar el honor de ser el mejor del mundo, a un Vinicius que también tiene por delante una Copa América, donde apunta a ser el buque insignia de Brasil.

Si bien, numéricamente, la temporada de Vinicius no está al nivel de Kylian Mbappé, los 24 goles y 11 asistencias del carioca no son para nada desdeñables en un jugador, que, a diferencia del francés, no vive del gol y que ha cosechado más, y mejores títulos colectivos que un Mbappé que sabe que el valor de los títulos en Francia es ciertamente limitado.

Así pues, con el flojo final de temporada de Jude Bellingham, junto con la caída del PSG de Mbappé en la Champions, todo está de cara para que sea Vinicius el que se acabe coronando como mejor jugador del mundo en esta temporada 23/24.