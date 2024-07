Endrick, Echeverri, Savio y el pavor a la nueva pizarra de Guardiola y Ancelotti: desesperación UEFA

No son tanto los títulos, que también, sino la sensación de fortaleza que cada uno desprende y todo hace indicar que el entorno UEFA, si quiere conquistar las más altas cotas, antes tendrá que pedir permiso a Manchester City y Real Madrid, Madrid y City, dos auténticas máquinas de ganar bien entrenadas, sobre todo en la Champions League; el ecosistema en el que jugadores jóvenes como Endrick, Echeverri o Savio pueden dar más potencia a skyblues y merengues.

El bloque, la economía, la juventud y el técnico

Además de la historia, que en tiempos presentes no puede menos que rendirse a la solidez del proyecto del City, mientras que la del Real Madrid habla por sí sola, el equipo de Guardiola y el de Ancelotti, los dos entrenadores más laureados de la Champions League (el italiano lo es, con 5 títulos, el catalán comparte ese mérito con Zinedine Zidane bajo la nueva nomenclatura), tienen consistencia de plantilla (y estrellas), de juventud (como los jugadores nombrados) y la economía para sostenerlo, de modo que todo hace indicar que uno, otro o los dos estarán ahí para luchar por la Champions League.

Es verdad que el joven jugador argentino del City no será parte de la plantilla celeste esta campaña -veremos dónde va cedido- y que Endrick y Savio deberán ganarse un hueco que entre tanta estrella no existe, pero ellos no hacen sino confirmar la continuidad de los Rodri, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Foden, De Bruyne, Valverde o Haaland.

Los mejores de los últimos cinco años

Para refrendar todo lo dicho, basta mirar los números del último lustro, donde se han llevado entre los dos equipos tres de los cinco títulos en juego en la Champions League, llegando a cuatro finales y donde siempre han superado la fase de grupos, en el caso del Real Madrid llegando desde 2020 a todas las semifinales de la Liga de Campeones, conquistando dos trofeos. Los dos, además, han ganado sus respectivas ligas, y el City, de hecho, ha instaurado la mayor dinastía de la historia de la Premier League.