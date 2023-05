Estaba destinado al fracaso, Guardiola lo echaba, pero Vinicius le da vida: antídoto a Ancelotti

La ida de las semifinales de Liga de Campeones entre Real Madrid y Manchester City nos dejó un duelo muy igualado. Incluso más de lo que algunos esperaban, ya que el conjunto citizen acostumbra a llevar a sus rivales hasta límites difícilmente alcanzables. Sin embargo, los blancos no solo aguantaron, sino que hicieron daño a un City que pese a sufrir, no acusó en demasía las acometidas de Vinicius, que vio como Guardiola daba con su Ronald Araujo particular.

El conjunto mancuniano sabía que le esperaba una auténtica pesadilla en su carril derecho, donde Vinicius amenazaba con ser el arma de Carlo Ancelotti para tumbar a los de Guardiola. Sin embargo, el ex del Barça dio con un marcador poco esperado para frenar a Vinicius. No es otro que Kyle Walker, el lateral que se veía cada vez más lejos del Etihad Stadium, se ha convertido en la respuesta de Guardiola ante la amenaza de Vini.

El carrilero de 32 años ha ido perdiendo importancia en el esquema de Guardiola y apenas ha disputado la mitad de los minutos posibles en la Premier League, claro síntoma de que no le alcanza para ser una pieza importante para el técnico catalán. Su capacidad asociativa no es suficiente como para hacer las labores de Cancelo y su avanzada edad obliga a Pep a pensar en un recambio generacional.

El perfil de Walker es el de clásico lateral que gusta mucho al aficionado inglés, con un poderío físico espectacular y mucha velocidad. El actual jugador del City responde perfectamente a ese perfil, que es ideal para marcar a jugadores como Vinicius. En este sentido, el inglés apunta a ser un intocable de cara al crucial partido de vuelta, donde deberá repetir su gran actuación en el Santiago Bernabéu.

La otra opción para Guardiola es Manuel Akanji, un central que ha sido la revelación del año, pero que queda muy lejos de Walker en lo que respecta a velocidad y capacidad de reaccionar ante los infinitos cambios de ritmo de Vinicius.

De este modo, Guardiola ha dado con el mejor antídoto para el plan de ataque principal de Carlo Ancelotti, que se basa en el desborde de Vini para generar peligro, algo que con Walker puede no funcionar del todo, ya que como Ronald Araujo, es lo suficientemente potente para batirse en duelo con el carioca.