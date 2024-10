Evra destapa el gran escándalo UEFA: 240M que salpican a Real Madrid, Bale y CR7 e indignan al Barça

Imaginen que pueden echar la vista atrás y todo lo que han vivido durante los últimos diez años pudiera revertirse, en el caso del fútbol europeo, que todo lo conseguido por el Real Madrid -gran dominador de la última década en el entorno UEFA- desde que el club español junto a Benzema, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale pudiera ser cambiado, y no solo eso, enviado a otro lugar, por ejemplo, Mánchester. Pues algo así es lo que ha destapado el exjugador de los red devils, Patrick Evra, que incluso ha ido más allá.

Una millonada salvaje y dos jugadores que cambiaron el destino de Europa

Bayern de Múnich, en dos ocasiones, FC Barcelona, Liverpool, Manchester City y sobre todo Real Madrid, hasta seis veces, han sido los últimos ganadores de la Liga de Campeones, donde la dinastía merengue es más que evidente. Ahí, por cierto, no hay ni rastro del United, cuyo último título de la UCL data de 2008, pero esto pudo ser bien diferente.

Según el lateral izquierdo de los diablos rojos y les blues, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, que ficharon por el club propietario del Santiago Bernabéu en 2009 y 2013, respectivamente, y que impulsaron esa dinámica ganadora en Europa de la entidad madrileña, pudieron vestirse juntos de rojo y no de blanco.

En una charla con John Obi Mikel, Evra comentó que tuvo una reunión con Alex Ferguson en la que este le destapó que los Glazer (propietarios del United) rechazaron invertir cerca de 240 millones de euros para juntar en Old Trafford a CR7 y Bale, y no solo eso, sino que forzaron que Ferguson a marcharse del gigante inglés, cosa que al parecer este no quería hacer: “Patrice, Cristiano Ronaldo está de acuerdo de volver (al United) en un 99 por ciento y Gareth Bale también”, revela Evra que le dijo Ferguson, donde apostilló que “necesitaba 200 millones de libras y el club se negó a dárselos y ahora han gastado mil millones en cualquier cosa”.

En perspectiva, para Evra es trágico este acontecimiento, “estaba en shock”, ya que el MUFC pudo haber reunido en 2013 a CR7, Bale y Ferguson en el mismo equipo; imagínense si podía haber cambiado la historia del United y del Madrid si eso hubiera sucedido. Y no solo de ellos, también de los más acérrimos enemigos blancos, como el Barça, el Atleti, el City, el Liverpool o el Bayern, víctimas todos ellos de una década prodigiosa del quince veces campeón de Europa.