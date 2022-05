Final con daños colaterales: Eduardo Camavinga tumba a Toni Kroos

Hay muchísimas lecturas del partido de anoche en el Santiago Bernabéu entre el Madrid y el City y en todas ellas el club blanco, sus jugadores y entrenador, Carlo Ancelotti, salen ganando, sin embargo también pudimos constatar que el futuro no solo está ya presente en el mismo equipo de Carletto, sino que pide paso. Casemiro y Kroos, dos centrocampistas insustituibles hasta hace bien poco, van perdiendo peso en un equipo que anhela otros ritmos y ha evolucionado en una dirección diferente. Por sus características, el Madrid fuerza el ocaso de ambos o al menos sus apuestas pierden fuerza frente a Valverde y Camavinga.

El uruguayo es un elemento ya fijo del once titular de Carlo Ancelotti, ganándose un puesto por delante de Asensio y Rodrygo Goes en la derecha, pero también de Modric, Casemiro y Kroos, que suelen ser sustituidos antes que el charrúa. Se lo ha ganado. Y el caso del alemán es quizá el más flagrante, el más inmediato, ya que, dejando a un lado que Casemiro es un especialista en lo suyo, hay un jugador que supera a Kroos en ritmo, intensidad, poder defensivo y presencia ofensiva: Eduardo Camavinga. Simplemente, con él en el campo, el equipo es más poderoso.

No solo ocurrió ayer ante el City, el joven futbolista francés cambió el partido ante el PSG y lo hizo ante el Chelsea. El Madrid fue más duro, rápido, preciso y vertical con el ex del Rennes en el campo que cuando el germano formó parte del once. Es más, da la sensación que el Madrid necesita electricidad y que Casemiro y Kroos cortan ese ritmo trepidante, que es justo lo que no hacen Valverde y Camavinga, siempre listos para ese alto voltaje, pero si bien hasta el momento a Carlo Ancelotti le había costado romper su triunvirato, la nueva afirmación de Camavinga sienta las bases del final del Kroos irreemplazable.

Dicho de otra manera, este artículo no es un alegato en contra del germano, un futbolista enorme, simplemente trata de constatar un hecho incontestable: en estos momentos Camavinga le aporta mucho más al Madrid, en muchos factores del juego, que el alemán. Incluso, sobre un 4-3-3, Modric, Valverde y Camavinga se han ganado el derecho a ser las preferencias, que en el 4-4-2 podría complementar Casemiro, por sus funciones. La transición en la organización blanca no llegará en el mercado, ya ha empezado y se llama Eduardo Camavinga.