Flick rompe el corazón a todos: culpable por lo que pasó con Fermín López; Laporta, decepcionado

La gran prueba de fuego para el Fútbol Club Barcelona definitivamente es la Champions League, un torneo que se le ha hecho esquivo desde hace varias temporadas por más que en la pasada alcanzó los cuartos de final. Ni con Xavi ni con Valverde alcanzaron los objetivos previstos, y ahora, con Hansi Flick se espera todo lo contrario. La dirigencia confía en él, pero también debe lidiar con las consecuencias de las lesiones, un mal que se ha hecho costumbre en Can Barça.

Exactamente, el entrenador alemán, que mantiene una racha positiva con la escuadra azulgrana, ha presenciado más de una lesión desde que asumió el cargo de director técnico. Pero hay una en particular de la cual se hace responsable por el contexto y por la forma en la que apunta en que no se anticipó. Según las expresiones del técnico, la baja de Fermín López se debe en gran parte a su responsabilidad, algo que cayó como un baldazo de agua fría para la prensa.

Flick se siente culpable

El entrenador del equipo blaugrana reconoce que su plantel está yendo por buen camino y hasta había adelantado que podría ganar la Champions League. Sin embargo, como todo humano, reconoce que también comete errores y en este caso con Fermín López no fue la excepción. “Me siento culpable por la lesión de Fermín”, dijo en conferencia de prensa.

Lo que pudo haber evitado

Flick ya lleva un tiempo importante bajo el mando del conjunto de Cataluña, con el paso de los días va conociendo mejor a sus futbolistas y los valores del club. No obstante, señaló que hay un aspecto que no priorizó sobre Fermín y fue lo del cansancio antes de ser convocado a España. “Jugó dos torneos en verano. Debería haber hablado con el seleccionador español Sub-21 pero no lo hice porque pensaba que acaba de llegar al Barça'', contó.

Las bajas del Barcelona

Además de Fermín López, Barcelona tiene una lista selecta de futbolistas que continúan ausentes, al menos hasta que el departamento dé luz verde para su inmediata incorporación. Gavi se sigue recuperando de la lesión de ligamentos cruzados, mientras que Bernal tiene para diez meses más por lo menos. De Jong y Andreas Christensen siguen sin dar muestras de avance, mientras que Dani Olmo estará fuera por algunas semanas. Ronald Araújo, por su parte, parece ser que vuelva lo antes posible.