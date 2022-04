Florentino, harto de Ancelotti: Kroos, Casemiro y el Chelsea, señales

Puede valer que Carlo Ancelotti no haya querido tirar de Luka Jovic, Gareth Bale y Eden Hazard durante casi toda la temporada porque no les ve al nivel que en ciertas circunstancias, y por algún inquietante motivo, sí ha visto en Mariano, pero, ¿qué ocurre con Fede Valverde y sobre todo Eduardo Camavinga? ¿Y con Dani Ceballos? ¿Y los canteranos? ¿Se han ganado Casemiro y Kroos ser titulares indiscutibles por rendimiento y estado de forma?

Hablar de cierto hartazgo del Florentino Pérez con la gestión de la plantilla Ancelotti es afirmar una realidad que ya caló hace meses en el aficionado y la opinión pública, solo que ahora el Madrid juega muy poco, casi nada, y hay ciertos jugadores que bajan el nivel, ya sea porque no lo dan o porque físicamente están fundidos. El problema de Carletto es que decide con reincidencia acudir al mismo plan cuando hay diferentes vías a explorar ¿Por qué?

Seamos claros, no ya ante el Celta, el Barcelona, el Mallorca o el PSG, es que Casemiro y Kroos llevan bastantes partidos más a un nivel más bajo del que en ellos es habitual, cada uno en sus funciones. Y lo peor de todo es que los bajones de estos afectan a Luka Modric, que cada vez se desgasta más por la insistencia de minutos y la ausencia de cambios con los primeros ¿Y los hay? Claro que los hay, y muchos, solo que Ancelotti no tiene plan B o lo que es peor, y esto incide en ese hartazgo de Florentino, no quiere tenerlo. Camavinga, Valverde, Ceballos, Antonio Blanco, Isco o Lucas parecen posibilidades que por lo menos se pueden explorar, ya que algunas, de hecho, han funcionado mejor que ciertos titulares. Y encima llega el Chelsea.

Da la impresión que el Madrid ahora mismo no está ni entre los tres mejores equipos de LaLiga a nivel de rendimiento y que el final del campeonato doméstico se le va a hacer largo, donde veremos si no tiene algún susto. Por otro lado, llama la atención que Ancelotti llega a este tramo de temporada en el mismo punto que Zidane, ante el Chelsea, pero sin su excelencia: Zizou tenía mucha peor plantilla pero trataba de innovar (a veces sin suerte) y llevó al equipo a semifinales, además de haberle dado al club tres Champions League. En lo que respecta a LaLiga, se llega al punto de pensar que el Madrid no iría líder si este Barça y este Atlético hubieran despertado antes.

Con Casemiro y Kroos perdidos entre sus defectos, incrementados por la cantidad de minutos: uno en lo futbolístico y la distribución, el otro en lo físico; con Vinícius dos escalones por detrás de lo que fue, posiblemente también por la cantidad de tiempo sobre el césped, y con el bajón de Alaba, Carvajal, Asensio o Rodrygo, ¿qué se puede esperar este miércoles? El drama asoma, Florentino lo intuye y prepara efectos secundarios por su hartazgo de Carletto. Es un hecho.