Lautaro por Lukaku, es posible: 2 gigantes Premier y 80 kilos, claves

Inter de Milan por Lautaro Martínez como gran estrella y buque insignia del proyecto nerazzurro de presente y futuro ya tiene ciertas fisuras; unas que si bien no son catastróficas, sí apuntan a cierta debilidad en aquella solidez mostrada por el Inter en la pasada Barça quien más insistió en el argentino, pero el precio transalpino (100 kilos) fue prohibitivo; hoy, en el mercado de fichajes, ha bajado, tiene dos pretendientes interesantes en la Premier League y el caso se ajusta a la sintomatología de Romelu Lukaku. La apuesta en firme delporcomo gran estrella y buque insignia del proyecto nerazzurro de presente y futuro ya tiene ciertas fisuras; unas que si bien no son catastróficas, sí apuntan a cierta debilidad en aquella solidez mostrada por el Inter en la pasada ventana de trasnferencias de verano . Fue elquien más insistió en el argentino, pero el precio transalpino (100 kilos) fue prohibitivo;



Afirma Calcio Mercato que esta es la postura del club italiano con respecto al sudamericano, por el cual suspiran desde Inglaterra, al menos abiertamente, el Arsenal y el Tottenham (también ha sonado el Atlético de Madrid). Tanto Mikel Arteta como Antonio Conte ven en el delantero argentino un posible crack en el entorno de la liga inglesa, y en cierta forma quizá tengan razón. Lo que tienen claro en el Inter es que esta temporada se han caído sus opciones de Champions League demasiado pronto, el Scudetto depende del AC Milan (y en menor medida del Nápoles, aunque ambos están por delante en la tabla) y en la copa italiana tampoco tienen asegurada su plaza en la final ¿Es todo esto culpa de Lautaro? No y, después, sí.



Desde luego que un jugador no marca el destino del un club poderoso, pero los 16 tantos (que no son pocos) en 40 partidos dejan a Lautaro en guarismos de gran jugador, pero no de crack mundial, que es justo lo que necesita, piensan en Milán, el equipo interista. De modo que se ha rebajado notablemente el precio por el jugador y el citado medio de comunicación italiano apunta a que con 80 millones de euros dejarían ir del Giuseppe Meazza al futbolista argentino.