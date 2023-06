Florentino Pérez pierde por Bellingham al otro Pedri y Gavi: se va al nuevo rico de la Champions

Gabri Veiga está cada vez más cerca de marcharse a la Premier League, en parte porque sus dos grandes pretendientes en España, el Real Madrid y el FC Barcelona, por diferentes motivos, no van a competir su fichaje con el nuevo rico de la Champions League. El futbolista del Celta de Vigo, denominado el nuevo caso Pedri y Gavi, es decir un jugador de futbol control muy precoz y que está maravillando en LaLiga, cuesta 40M, cifra que blancos y culés no van a abonar.

Nueva amenaza en la Liga de Campeones y en el mercado

Quien sí parece que puede pagarlo es el Newcastle de Mohamed Bin Salmán, uno de los cuatro equipos de la Premier League que jugará la Liga de Campeones la temporada que viene junto a Manchester United, Manchester City y Arsenal; un cuadro magpie que ha dejado fuera, entre otros, a Chelsea, Liverpool o Tottenham. S apuesta es firme y Veiga entra en sus planes, al menos ssí lo afirman desde Inglaterra, donde ven factible la inversión de 40M por el talento español.

Esa es la cláusula que pesa sobre Veiga y, por tanto, si nada se tuerce, el jugador no se quedará en la competición hispana, sino que marchará a la mejor liga de planeta, la británica.

El Madrid, muy improbable; el Barça, imposible

El Madrid ha sopesado hacerse con el jugador del equipo vigués, pero el más que probable fichaje de Jude Bellingham, unido a la oferta de renovación que tiene sobre la mesa Dani Ceballos dejan sin espacio en la medular al futbolista del Celta; sobre todo porque Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurelian Tchouameni y veremos si Luka Modric y/o Toni Kroos son demasiados obstáculos para que el futbolista gallego pueda sacar la cabeza en el Bernabéu. Como mucho tendrá que esperar en clave merengue.

El caso del Barça es diferente, ya que sí se interesaron en la ciudad condal por el jugador, pero las inclemencias económicas y las necesidades de la plantilla no encajan con esos 40 millones de euros. El Barça necesita un pivote defensivo y además ha de liberar masa salarial, y no solo eso, también opta a un jugador de ataque, el cual parece que no será Leo Messi, por lo que lo de Veiga se ha tornado en un sueño irrealizable desde que no es una prioridad.