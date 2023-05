El Bernabéu llora y no es por Benzema: sería la salida más dura de la década en el Real Madrid

La oferta millonaria que ha recibido Karim Benzema puede dar con sus huesos en Arabia Saudí más pronto que tarde, lo que precipitaría, como os contamos en Don Balón, el ataque de los blancos por Harry Kane, el delantero que más convence en Chamartín. Esta por ver que suceda tal cosa. Ahora bien, las alarmas entre los aficionados blancos han saltado con otra oferta, la de renovación del club por Dani Ceballos, lo que unido al fichaje de Jude Bellingham hace que sobre un hueco.

Toni Kroos habló recientemente sobre su futuro, dejando entrever que estará la próxima campaña en el Real Madrid, por lo que desde la masa social de la entidad merengue se empieza a hacer cábalas acerca de quién puede ser el jugador que cause baja en la medular, y no pocos nombres apuntan a Luka Modric, el cual, como el alemán y el francés, también el sevillano, acaba contrato en este mes de junio y no ha renovado con el club.

Cierto es que la entidad de Concha Espina siempre ha sido favorable a la renovación automática de los dos veteranos de la medular, sin embargo la continuidad de Ceballos, unido al más que probable desembarco de Bellingham, siembra la duda. Teniendo en cuenta que Fede Valverde y Eduardo Camavinga, además de ser insustituibles tienen contrato, como sucede Aurelian Tchouameni, si llegara Bellingham y Kroos renovara junto a Ceballos, serían seis puestos para tres o cuatro plazas, donde siete ya serían multitud.

Otra opción es que Ancelotti y Florentino hayan acordado renovar a todos para cambiar el esquema, en el que por la derecha podría entrar Valverde para dar cabida a otros tres mediocampistas en la medular, pero entonces Rodrygo Goes saldría del once. Es verdad que la temporada es larga y la salida de Asensio obliga a sumar en la derecha, pero no todos caben en el equipo y si lo del inglés sale bien, no nos salen las cuentas. El croata, por ahora, calla, pero de ser él el elegido para salir en el próximo mercado, sea por iniciativa propia o del club, será el adiós más duro en una década; no lo duden. Modric es irrepetible.