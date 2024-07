Fue el capricho de Deco y Laporta, fracasó en el Barça de Xavi y Simeone aprobará su nuevo equipo

Tras varios años tratando de encauzar su complicada carrera deportiva, Joao Félix está cerca de pulsar el botón de reinicio y volver a la que fue su casa. El portugués, que nunca volvió a ser esa gran estrella que mostró en Benfica, está decidido a recuperar su mejor versión, y el conjunto portugués se presenta como una de las mejores opciones para que el Menino de Ouro reaparezca y vuelva a ser ese talento top mundial que fue en 2019.

La realidad es que, tras una complicada cesión en el Barça, donde llegó prácticamente como un capricho de última hora de Joan Laporta y Deco, fue incapaz de ganarse el favor de Xavi y de la afición que, pese a darle numerosas oportunidades, nunca vieron en el portugués a un jugador con capacidad para quedarse en el Barcelona y aportar de forma regular.

Ante esta situación, Simeone está abierto a cualquier escenario que mantenga a Joao Félix lejos del Civitas Metropolitano. La relación entre portugués y argentino está completamente rota y la única solución posible es que Joao no vuelva a estar bajo las órdenes del Cholo, que no lo quiere ni ver y si el Benfica se ofrece como opción para que salga, Simeone dará el OK de forma inmediata.

Por su parte, el Benfica ha confirmado que las negociaciones con el Atlético de Madrid existen y que, por ahora siguen su curso natural, por lo que habrá que tener paciencia para ver en qué acaba esta situación. Pues el conjunto colchonero busca sacar el mayor traspaso posible por Joao, mientras que en el Benfica deberán hacer malabares para encajar el alto sueldo que percibe un Félix que no perdonará ni un solo euro al Atleti.

Con el Barça, por ahora fuera de toda negociación, el conjunto portugués se presenta como la única vía de escape para Joao Félix, que, ante las pocas posibilidades de regresar al conjunto blaugrana, parece que está destinado a volver a la que fue su casa y, de la mano del Benfica tratar, por enésima vez, de relanzar una carrera que apuntaba a Balón de Oro, pero que se ha acabado torciendo mucho por el bajo rendimiento que ha mostrado a lo largo de los años.