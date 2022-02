Gasolina contra Ancelotti: Mbappé exige a Florentino otra filosofía

Lo primero de todo hay que decir que para muchos aficionados blancos que se manifestaron en las redes sociales al respecto de la caída y sobre todo el pobrísimo planteamiento de Carlo Ancelotti en el Parque de los Príncipes, el Real Madrid traicionó en el partido la grandeza de su historia y su escudo. Esta sensación vehemente que planea entre muchos hinchas merengues ha tenido también su impacto en la opinión pública, en el PSG e incluso en Kylian Mbappé.

Algunas fuentes incluso aseguraban que la decepción que le produjo el planteamiento de Ancelotti al común de los mortales fue extensible en el delantero, que no quiere jugar en un equipo ultradefensivo. Tengan en cuenta que si bien el 7 de Bondy ha demostrado a lo largo de toda la temporada una enorme profesionalidad, también es cierto que cada vez está más cercano su trasvase a Madrid, lo que podría llevarle a jugar bajo las mismas directrices que las dispuestas ayer por Ancelotti.

Así, Mbappé podría ajustar a última hora las clavijas a Florentino Pérez exigiéndole que le presente un proyecto acorde al sacrificio que va a realizar, uno, el boceto, que para Mbappé no puede ser el de Carlo Ancelotti. Tal y como os narrábamos ayer, el técnico italiano, para bien o para mal, es esto. No va a cambiar. Pero si bien Mbappé respeta al Madrid y al míster, él no quiere verse en un equipo con esa idea táctica del juego.

Dicho de otra forma, la filosofía de juego de Ancelotti no casa con la del genio de Les Bleus, por lo que son incompatibles. Hay que decir que llegado el caso Florentino Pérez tranquilizará a Mbappé con el entrenador, el cual, salvo que gane la Champions, no continuará al final de la presente temporada precisamente por esa incompatibilidad entre el atrevimiento y el espectáculo que desea ver en su Madrid Florentino y las prestaciones que Carletto otorga a sus equipos. Así las cosas y por si no fuera suficiente presión, Mbappé se opone al entrenador del Madrid antes incluso de vestir de blanco, poniendo en la picota un poco más al italiano. Y este se lo ha ganado.