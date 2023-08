Giro total con Harry Kane y Tuchel ya sabe el límite: 13 de agosto fin al culebrón que rompe al PSG

Este es el verano de los culebrones largos y con finales complicados. Y es que no solamente será la salida de Kylian Mbappé la que tiene para rato. También están las operaciones de Dembélé, Gvardiol y de Harry Kane. En concreto, la del inglés lleva ya varios meses fraguándose y todo apunta a que se va a enquistar durante más tiempo, algo que Kane no está dispuesto a soportar.

No será injusto con el Tottenham

Pese a que el conjunto de los spurs está poniendo todas las trabas posibles para evitar dejar salir a su máxima estrella, Harry Kane ni se plantea hacer daño a la afición que tantas veces ha coreado su nombre en White Hart Lane. Es por este motivo que, con la información que maneja Daily Mail, el delantero inglés ya no descarta nada y pone una fecha límite a su culebrón. El 13 de agosto se acabará todo, o seguirá en el Tottenham o fichará por el Bayern, pero no tiene pensado comenzar la Premier League de esta temporada para después abandonar a su suerte al equipo de su vida.

Ante esta realidad y de acuerdo con la información citada, el inglés ya no se pone de espaldas a una posible renovación. En este sentido, el amor por el club y la ilusión que genera el nuevo entrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, hacen que Harry Kane no se cierre a nada y complique todavía más el sueño de un Tuchel que ya sabe que tiene menos de diez días para cerrar una operación que ya va a contrarreloj.

El PSG se queda fuera de la puja

En París, por su parte siguen con la negativa en redondo del futbolista, que sabe que, si quiere ser feliz, no debe seguir los pasos de Messi, Neymar y Mbappé. El PSG ha demostrado ser una cárcel de oro y su éxito en Champions League es el mismo que el del Tottenham, ambos han llegado a una sola final y no han sido capaces de ganarla nunca. Además, la relevancia de ganar la Ligue 1 es mínima y todo parece apunta a que Kane no está dispuesto a dar el paso hacia el PSG por mucho dinero que pongan encima de la mesa.

Así pues, la dura postura negociadora de Daniel Levy ha dado esperanzas a un Tottenham que ahora sabe que tiene opciones de mantener a su leyenda siempre y cuando su nuevo proyecto valga la pena.