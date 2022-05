Militão y Vinicius ilustran el gran error de Ancelotti esta temporada

Una vez más el Real Madrid volvió a firmar una remontada en ensueño en el Santiago Bernabéu y una vez más ha vuelto a quedar de manifiesto el gran error que ha cometido Carlo Ancelotti esta temporada: no brindar descanso suficiente a los jugadores más importantes en su esquema.

A la vista ha quedado a lo largo del curso cuáles son los jugadores de la plantilla blanca que más confianza tienen por parte de ‘Carletto’, pero resulta curioso que en el encuentro frente al Manchester City fueran dos de los futbolistas más jóvenes de la plantilla los que acusaran el exceso de protagonismo acaparado: Éder Militão y Vinicius JR.

Ambos jugadores, dado que Toni Kroos fue sustituido en el ecuador de la segunda mitad, dejaron en el tramo final del encuentro y en la prórroga grandes signos de fatiga que incluso conllevaron su salida del césped antes de tiempo. Es cierto que el ritmo de juego al que somete el conjunto inglés ya de por sí conlleva un desgaste excelso, pero resulta curioso que dos futbolistas que no alcanzan los 25 años acusaran estrepitosamente la participación acaparada durante la presente temporada.

Con esto venimos a decir que Ancelotti no ha gestionado bien los minutos de sus hombres de confianza ya que, aunque hay piezas en la plantilla que no han hecho méritos para contar para el técnico italiano con más asiduidad, tales como Gareth Bale, Eden Hazard o Isco Alarcón, otros jugadores como Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Rodrygo Goes, Nacho Fernández e incluso Luka Jovic bien podrían haber sido clave para dosificar los minutos de los titulares en el esquema del entrenador.

En el encuentro disputado ayer esto quedó más de manifiesto, pero son varias las veces a lo largo de la campaña en las que los futbolistas con más minutos han sufrido ese exceso protagonismo y, con ello, han ilustrado el gran error de Ancelotti en la 21/22.

Por suerte para los blancos, este fallo en cadena no ha terminado de forma nociva y, tras ganar LaLiga, el equipo disputará la final de la Champions League el próximo 28 de mayo en París.