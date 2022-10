Guardiola, Mourinho, Pioli y Arteta, locos por la sensación de 17 años

Más allá de Erling Haaland, Kylian Mbappé, Pedri, Gavi o Vinicius Júnior, todos ellos jugadores jóvenes ya contrastados y por tanto enormemente protegidos por sus clubs, con un precio de mercado enorme, uno de los grandes objetivos de los clubs más importantes de Europa es hacerse con los homólogos de estos cracks pero en su fase inicial, justo cuando empiezan a despuntar. Pues bien, hay uno en Escocia que tiene locos a Guardiola, Mourinho, Pioli y Arteta.

Con solo 17 años, Rocco Vata, jugador del Celtic de Glasgow, está en la agenda de algunos de los clubs más importantes de Europa, siendo especialmente llamativo el interés profesado por los equipos italianos. Albanés de origen irlandés, de donde le viene la ascendencia por parte de madre y con quien juega a nivel internacional, Vata es un jugador de extrema habilidad y con unas posibilidades de futuro excepcionales.

Es más, ya ha despuntado al máximo nivel de su rango de edad, en la Youth League, donde jugó, por ejemplo, contra el Real Madrid en la derrota de los escoceses por 0-6. Titular indiscutible con el equipo católico en la Scottish Lowland Football League, competición que es la máxima proveedora de jugadores para la liga profesional escocesa, Vata lo tiene todo para triunfar, y no lo decimos nosotros, sino estos entrenadores citados, de reconocido prestigio internacional.

Así lo asegura al menos Tutto Mercato, que afirma que el interés en el jugador del Manchester City, el AC Milan, la Juventus de Turín, la AS Roma o el Arsenal es manifiesto. De la misma forma, el medio de comunicación italiano asegura que el equipo histórico británico, el Celtic, no tiene intención de dejarlo salir y que incluso el entrenador del primer equipo, Ante Postecoglou, lo quiere incorporar a su plantel. Sea como fuere, el jugador, actualmente valorado en 2 millones de euros, tiene contrato hasta 2024, por lo que mucho deben cambiar las cosas para que estos gigantes no lo tienten. Problema enorme para el Celtic, bendición para quien se lo lleve.

Apunta a estrella en un corto espacio de tiempo y, en el peor de los casos, apostar por él, con su clase, supone activar un recurso económico en el mercado.