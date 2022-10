Endrick deja atrás a Neymar y Vinicius: la Premier League se adelanta

Durante el juicio que está teniendo lugar por el fichaje de Neymar Júnior por el FC Barcelona, el actual delantero del PSG comentó que el Madrid quiso ficharle pero él siempre tuvo clara su predilección por el Barça -incluso Florentino Pérez reconoció tal cosa. Con Vinicius, por hablar de la otra estrella de la actual Brasil, pasó lo contrario, el Madrid siempre fue su objetivo. Con Endrick, la perla que todo el mundo quiere, puede haber una tercera vía: la Premier League.

Se da por supuesto entre la opinión pública española que Endrick solo tiene dos opciones, la merengue y la blaugrana, pero lo cierto es que, muy probablemente en su fase inicial, en su primer salto a Europa, le venga mejor esta tercera vía que se le abre y que, según apuntan desde Inglaterra, en Four Four Two, estaría cada vez más cerca de la joya de Palmeiras; una que es un viejo conocido para el Barça.

Porque el citado mass media apunta al Arsenal como posibilidad bastante importante para Endrick, ya que Mikel Arteta y los gunners están dando los pasos correctos con el futbolista. A su favor está que la presión en Londres, en el Emirates, nunca llega a los extremos del FC Barcelona y el Real Madrid, donde los resultados se exigen enseguida y hay una competencia por puestos absolutamente feroz.

Esta fuente da un argumento de peso en la posible contratación de Endrick por parte del Arsenal, Edu, el director deportivo del Arsenal y que “ha ayudado a diseñar acuerdos para jugadores brasileños, como Gabriel Jesus y David Luiz”, cita el medio.

En cualquier caso, Endrick, por su talento y su precocidad ya está considerado el heredero de los Pelé, Ronaldo, Neymar, Vinicius y compañía; es decir, futbolistas nacidos en el país pentacampeón del mundo y que deslumbraron con su talento jugando al fútbol al mundo del balompié. Tiene 16 años y su compra es la gallina de los huevos de oro planetaria.