Guardiola se lo lleva y Haaland aprueba: Luis Suárez es el recambio

El futuro de Luis Suárez lleva todo el verano dando tumbos de un lugar a otro. Su salida del Atlético de Madrid después de finalizar su contrato le ha dejado como hombre libre y como es normal hay un gran número de equipos que llevan mucho tiempo peleándose para convencerle de las bondades de sus respectivos proyectos para llevarse al charrúa. En un principio parecía que se iba a quedar en Europa para alargar su carrera deportiva al máximo nivel un año más pero ahora la situación ha cambiado y el destino de Luis Suárez puede estar de nuevo al otro lado del charco.

Ya hemos venido contando en Don Balón durante los últimos días el interés que había surgido por parte de River Plate en llevarse a Luis Suárez a jugar a Argentina. Parecía una opción lejana precisamente por las intenciones del uruguayo de quedarse en Europa, donde tiene la posibilidad de marcharse a algunos equipos de las principales ligas, pero ahora hay un movimiento de piezas que pueden desencadenar que finalmente el ex del Fútbol Club Barcelona coja el avión de vuelta hacia el continente americano.

Según apunta el diario británico Metro, la firma de Suárez con River está más cerca que nunca. Y es que el club argentino va a perder a Julián Álvarez, el que venía siendo su delantero de referencia hasta la fecha, que tras su cesión por parte del Manchester City va a marcharse a la Premier League para ponerse a las órdenes de Guardiola. El técnico catalán parece que tiene esperanza en él y le ve como un complemento a Erling Haaland, por lo que ahora River se queda sin delantero y tiene la esperanza de poder hacerse con los servicios de Suárez.

En el equipo argentino, de hecho, no se esconden lo más mínimo porque su entrenador Marcelo Gallardo habló abiertamente sobre la posibilidad de su fichaje: “Es un jugador de élite. Hemos hecho el intento, tiene voluntad y entusiasmo y eso es bueno. Si no lo hubiera mostrado no estaríamos aquí esperando”, alegó en una muestra más de que la marcha de Suárez a Argentina es una opción más que real.