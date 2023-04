Guardiola y Ancelotti lo echaron, triunfa en la Champions y dejará muchos millones en el Bernabéu

Tras el sorteo de cuartos y semifinales de la Champions League, se dice que AC Milan, como el Benfica, el Inter de Milan y el Nápoles, van por el lado bueno del cuadro, es decir, han evitado a los cuatro grandes cocos, a priori, del torneo, como son Real Madrid y Chelsea, por un lado, y el Manchester City y el Bayern de Múnich, por otro. En verdad, así es, y mucho que se alegra el crack al que cerraron la puerta Guardiola y Ancelotti y que previsiblemente dejará muchos millones a partir de junio en el Santiago Bernabéu.

Renovaciones congeladas; difícil hueco

Con las renovaciones congeladas de piezas tan cruciales en el Madrid actual como Karim Benzema, Luka Modric o Toni Kroos, además de Marco Asensio, Nacho Fernández y Dani Ceballos, y sonando nombres de primer nivel como Erling Haaland, Kylian Mbappé o Jude Bellingham, sabe Brahim Díaz, ex jugador del City, actual futbolista del Milan pero en propiedad del Real Madrid, que su futuro de blanco es poco halagüeño entre tanta estrella; es decir, justo lo contrario a lo que le espera de rossoneri, donde es el 10 y uno de los referentes.

Por eso en Italia dan por supuesto que los 16 kilos que parece ofrece por ahora el equipo italiano, en algún momento se transformarán en los 22 millones de euros que tiene como opción de compra el club transalpino sobre el futbolista. Y Brahim así lo desea: no quiere irse de San Siro. En Madrid, en verdad, no rechazan esta vía, aunque se guardan un as bajo la manga, mucho más beneficioso.

Más millones

Si el Milan finalmente sí pone esos 22 kilos por el jugador andaluz -recuerden, comprado por el Madrid al City de Guardiola-, el Madrid todavía podría ganar más dinero por él. ¿Cómo? Sobre la opción de compra milanista pesa a continuación una contraopción merengue, esta de 27 kilos, que, lógicamente, el Madrid solo activaría bajo dos circunstancias: una, que Ancelotti o quien ocupe el banquillo blanco en la 23/24 quiera al jugador. La otra pasa porque un equipo ofrezca una gran cantidad por el menudo futbolista español, que tendría que irse más allá del margen de beneficio que la venta al Milan supone. En cualquier caso, el que fuera descarte de Guardiola y Ancelotti será un éxito económico en la casa blanca.