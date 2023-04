Alaba y Mendy, amenazados: Ancelotti da su OK al crack antes de Gabri Veiga, inédito desde Carvajal

Jude Bellingham, Recce James o incluso el español del Celta de Vigo Gabri Veiga están en la agenda del Real Madrid, sin embargo la gran certeza de un Carlo Ancelotti, que se la juega en la Champions league (si no gana la competición lo tendrá complicado para seguir), aunque ha tomado aire ganando en el Camp Nou al Barça en la Copa del Rey, es un canterano que ayer brilló una vez más en LaLiga y que será un durísimo competidor para David Alaba, Ferland Mendy y Nacho Fernández, si es que continúa en el Madrid, la temporada que viene. Es más, en el club creen tanto en él que lo presentan como un nuevo caso Dani Carvajal.

Un seguro de vida

La temporada de Fran García, flameante nuevo fichaje del Real Madrid, es digna de mención, como uno de los grandes laterales de la competición hispana. El canterano blanco fue la gran sorpresa de invierno del Real Madrid, que ejerció el derecho a compra de 5 millones de euros que pesaba sobre el futbolista tras el traspaso de 2 kilos al Rayo Vallecano, siendo ya de pleno derecho una de las grandes novedades de cara a la campaña que viene. Algo así como ese regreso triunfal del Carvajal proveniente de la Bundesliga y que tanto rédito le ha dado al conjunto del Bernabéu en los últimos años.

Ayer sin ir más lejos anotó el único tanto de su equipo ante un Atlético de Madrid al alza y que amenaza la segunda plaza del Madrid, centrado ya en la Champions League y la final de la Copa del Rey. Y ni fue causal su gol ni es flor de un día su alto nivel. El estado de forma del canterano merengue lleva siendo excepcional durante toda la campaña, una constante, lo que le da la confianza para atreverse a lanzar como lo hizo frente a los rojiblancos desde tanta distancia.

Situación propicia

Pero más allá de su gran estado de forma y de su pasado, reciente, merengue, parece que García puede caer de pie ya que la izquierda en el Madrid vive momentos convulsos. David Alaba, al menos para Carletto, es más central que lateral y Ferland Mendy, su carrilero titular, no para de lesionarse y fruto de ello Nacho toma la titularidad, pero a pierna cambiada, de modo que el Madrid, que no usará salvo emergencia al austríaco en la izquierda y con Mendy brillando por su ausencia, además de Nacho pendiente de una renovación no asegurada, siembra un futuro halagüeño para Fran García, que hace méritos para ganarse el puesto, tal y como hiciera en su día Carvajal proveniente del Leverkusen. Es verdad que Eduardo Camavinga lo está haciendo bien ahí, pero el club quiere darle al francés las llaves de la medular, por lo que su inclusión en la izquierda es provisional.

Así, llegue Gabri Veiga o no a Chamartín como la apuesta del Madrid en el mercado por el producto nacional, la primera gran certeza de Ancelotti también es español y también es una garantía: será importante y tendrá la titularidad al alcance.