Haaland, Grealish y De Bruyne alaban la jugada de Guardiola por Gundogan, indestructibles por 104,7M

Quizá el Manchester United y su operación salida requieran un tiempo que el gran fichaje de la Premier League no admite; más que nada porque el Arsenal, el primero que se ha metido en la carrera por hacerse con Declan Rice, ya ha hecho una descomunal oferta por el jugador del West Ham, pero parece que esta es insuficiente para los hammers, que ya tienen una aún mejor del Manchester City. Y parece que Pep Guardiola puede darle a Erling Haaland, Jack Grealish y Kevin de Bruyne un compañero mejor que Ilkay Gundogan para revalidar título en la Champions superando a otros grandes de Europa.

El mediocentro más deseado

Cuando varios de los clubs más ricos de Europa son encima ingleses y luchan por una estrella de la Premier League, entonces el desenlace no puede ser otro que la subida masiva del precio del futbolista. No es que Declan Rice no lo valga, ya que al fin y al cabo vale lo que los clubs consideren que valga, pero el precio de salida del jugador del West Ham, entre el tira y afloja del Arsenal, el City y el United (también estuvo por ahí el Bayern) ha crecido de forma estratosférica y en ese crecimiento el City tiene las de ganar.

El Arsenal ha hecho una oferta enorme de 87,3 millones de euros más 17,4 en variables que el West Ham ha rechazado, y ahora los skyblue han ido más allá, según informa de sendas cosas talkSPORT, poniendo sobre la mesa hammer 104,7 millones de euros, es decir, 90 millones de libras esterlinas, algo más que los propuesto por el cuadro capitalino. El problema para citizens y gunners es que The Irons no se baja de su tasación inicial, 100 millones de libras esterlinas, lo que deja fuera de juego a los segundos.

Tal vez no, el caso es que se cree que el City está dispuesto a llegar a esa cantidad, cosa que se duda de los de Emirates, por lo que, si United o Arsenal no lo impiden, el recambio de Gundogan (ya firmado por el Barça), además del recientemente fichado Mateo Kovacic, en el campeón de Europa sería la estrella de Inglaterra junto a Bellingham, Harry Kane, Rashford, Grealish y compañía. Cuenta, aunque poco, que el jugador parece que prefiere jugar a las órdenes de Mikel Arteta, pero decimos que eso importa poco porque el West Ham, al menos por ahora, no se baja de la cantidad que ha fijado y desde luego lo venderá a quien más oferte, que parece será el City. Con ello, sin duda Guardiola redondearía en este mercado de fichajes un equipo de ensueño, quién sabe si indestructible.