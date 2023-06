Hazard y Courtois reciben la confirmación del 9 bomba: Boehly y Pochettino venden al tapado

La operación que realizó el Chelsea en el Inter de Milan fue de lo más lucrativa para los segundos y de lo más sangrante para los primeros, sin embargo, pese a las carencias en el equilibrio de la masa salarial que poseen los blues en estos instantes, este desequilibrio se va a romper: Todd Boehly y Mauricio Pochettino no están por la labor de seguir perpetuando un acuerdo desigual, de modo que lanzan al amigo de Eden Hazard y el ahora rival por la capitanía de la selección de Thibaut Courtois al mercado.

Más 113 millones de euros… para nada

En agosto de 2021 se cerraba una operación extraña y sumamente cara, de hecho sigue siendo uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol, entre un Chelsea que buscaba gol y referencia en ataque con un nueve de categoría mundial y un Inter que necesitaba dinero. De ahí que Romelu Lukaku volviera por nada menos que algo más de 113 millones de euros a la que fue su casa, Stamford Bridge, donde pocos meses después estaba ya enfrentado con el club y con su entrenador por entonces, Thomas Tuchel. Desde ahí y hasta el verano, el Inter fue el único ganador de la operación: primero, por el traspaso, pero después porque se llevó al punta de vuelta solo una temporada después en calidad de cedido, algo que ha conseguido hasta en dos ocasiones… hasta ahora.

Sí, el Chelsea quiere y necesita vender y Lukaku es uno de los jugadores que están en la rampa de salida, pero esta opción ya no será gratuita. En Italia aseguran que el Inter ha propuesto otra cesión con opción a compra obligatoria por 30 kilos, pero los blues prefieren venderlo por más precio, ya que hay muchos equipos tratando de hacerse con un nueve, entre ellos el Real Madrid y al Paris Saint-Germain.

Dos operaciones posibles en Madrid o París

Es más, nos advierten fuentes cercanas al club inglés que se intentará ofrecer al belga a Madrid o París con el fin de sacar dinero por el punta y quitarse su ficha de encima. Al respecto, el jugador no se niega a sopesar otras copiones diferentes a Milán, siempre y cuando estas no pasen por su regreso a Londres. Recordemos que de regresar sería su quinta etapa en la capital inglesa, ya que entre cesiones y ventas el belga ha intercalado sus estancias en el Chelsea con West Bromwich Albion, Everton, United e Inter. No hay informes desde Madrid o París de que interese Lukaku; ahora bien, si se pone a tiro todo es posible. Seguramente Eden Hazard y Thibaut Courtois, compañeros de selección en tantas ocasiones, este último con el que le une una enorme polémica por la capitanía de la selección, estén al tanto de sus intenciones.