Hansi Flick sueña con la Champions: la doble competencia de Dani Olmo se asoma; compañía para Pedri

El Barça de Hansi Flick está demostrando ser uno de los valores diferenciales de LaLiga, está puntero en el campeonato, no sabe lo que es perder, por más que no haya empezado en la Champions League. El técnico alemán se decidió por asumir un reto mayor y lo está haciendo con creces, aunque el aspecto débil con el que se topó fue el de las lesiones. Por lo menos siete jugadores están fuera de la convocatoria por este mal que aqueja todo jugador de alta competencia, pero el tema es que la mayoría son titulares.

El último que le pasó mal fue Marc-André ter Stegen, quien sufrió se rompió la rótula. No obstante, el estratega germano dio detalles sobre dos jugadores en particular que podrían alistar su regreso pronto, no lo confirmó con certeza, pero sí dio avances sobre su recuperación. Se trata de Gavi y Frenkie de Jong, quienes se llevaron la peor parte en el tema de la rehabilitación, ya pasó un buen tiempo y Flick confía en que su vuelta a los terrenos de juego está más cerca que nunca. Por el momento, deberá seguir trabajando con el equipo que tiene para seguir en lo más alto.

La vuelta de Frenkie

Frenkie de Jong se perdió la Eurocopa con su selección y no aparece desde hace meses con el Barcelona tras la dura lesión que sufrió. Justamente, el mediocampo del Barcelona ha sido uno de los más golpeados, luego de la salida de Gundogan y la lesión de Dani Olmo. Hansi Flick, ante los medios, dio detalles sobre la vuelta del neerlandés: “Veo muchas cosas buenas en los entrenamientos, estoy contento con la progresión de Frenkie”.

Gavi ya regresa

Una de las revelaciones de los últimos años en el medio del campo del conjunto culé ha sido Gavi, un jugador que tiene cualidades de armador y de recuperador. Su lesión fue un dolor de cabeza para la institución, pero Hansi Flick ya demostró tener serenidad para casos como este. “Y Gavi también lo está haciendo bien”, comentó el DT.

Enfocado en la Champions

Barcelona perdió en su debut de Champions contra el AS Mónaco, fue un mal inicio para los de Flick tras lo mostrado en el campeonato local. Ahora, con la baja confirmada de ter Stegen, al club culé no le queda otra que arriesgar todo lo que tiene y salir al terreno de Montjuic para conseguir una victoria frente al Young Boys, que ya es estudiado por el staff técnico.