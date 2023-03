Hasta Guardiola y De Bruyne no dan crédito con Haaland: Sheikh Mansour, ni el CR7 del Real Madrid

Durante el partido de semifinales de la Champions League 21/22 que se disputó en el Etihad Stadium entre el Manchester City y el Real Madrid -que posteriormente sería el campeón de Europa, hoy vigente- los skyblue lo hicieron todo y casi siempre bien no para ganar a los blancos, sino para golearlos, sin embargo el Real Madrid salió vivo. Quizá hoy eso no pasaría, casi, dicen internamente, pueden asegurarlo Guardiola y De Bruyne porque en la actualidad, no habría posibilidad para los españoles con la bestia que han contratado.

Con lo que están satisfechos y casi seguros el míster de Sampedor y la estrella citizen, eso que, como decimos, casi aseguran al mandamás del club, Sheikh Mansour, es con la diferencia de efectividad que hay entre aquel City de la campaña pasada y el de esta ¿La prueba?, lo de ayer ante el RB Leipzig. Con el Madrid los de Guardiola fueron superiores generando y creando ocasiones, pero no lo concretaron; esta campaña Erling Haaland lo cambia todo.

Salvando el tanto de Ilkay Gundogan (el cuarto), Haaland solo le hizo 5 goles a los germanos, y hablamos del tercer clasificado de la Bundesliga. Si hay algo que cambia radicalmente entre el City 21/22 y el de esta campaña es la salvajada de goleador que han contratado, algo superior incluso a ese CR7 del Real Madrid que llevó a los blancos a ganar cuatro Champions League, porque el noruego tiene solo 22 años y está ante su temporada de debut en la Premier League. Pues bien, esta campaña Haaland, que tiene unos registros que a su edad el luso solo soñaba, es el punto determinante, el salto de calidad de este City, ese que lo convierte en el favoritísimo al título europeo.

Cristiano Ronaldo sigue siendo hoy en día el mejor goleador de la historia de la competición, habiendo hecho 136 goles, por los 121 de Messi, sin embargo el pulso particular de Haaland contra ellos ya está sobre la mesa y en progresión los superaría a ambos con bastante soltura. Pero volviendo a focalizar en el City, todo hace indicar que aquellas ocasiones múltiples que el club inglés generaba y no embocaba, esas que lo condenaron ante el Madrid en la pasada campaña, ya tienen su antídoto: el City marcó siete goles a los alemanes porque Haaland hace la diferencia. Ahora sí hay que temer a este equipo, porque tienen ese CR7 (incluso más) que les hacía falta, el jugador que no falla de cara a puerta, ese que decide partidos.