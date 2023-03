Jorge Mendes convence a Marco Asensio: no al Madrid y 2 destinos top, el Barça no es uno de ellos

La oferta a la baja que le ha ofrecido el Real Madrid a Marco Asensio no es lo que busca el jugador y sobre todo su nuevo entorno, con Jorge Mendes a la cabeza, de modo que el futbolista, que acaba contrato en junio de esta temporada, va a sopesar otras tantas opciones que ya está manejando el representante, con dos destinos de primer orden de cara al mercado de fichajes, sin ser ninguno de ellos el FC Barcelona, equipo con el que se ha relacionado al jugador.

El Madrid, impasible

Si hay un jugador que por condiciones nunca ha dado sobre el césped lo que el Madrid esperaba de él ese es Marco Asensio. Técnicamente muy bueno, con un disparo fantástico, capacidad para la asociación y eficaz en la toma de decisiones y en los espacios abiertos, Asensio, que podría ser un ocho en todo eso y más, suele quedarse, piensan en el club blanco, en un aprobado temporada tras temporada, lo que dificulta mucho que el Madrid vaya a ofrecerle una ganancia; básicamente porque para ellos no lo vale. Es más, la oferta a la baja del club blanco, que no es eterna, no ha gustado al jugador pero no va a cambiar y este lo sabe: el Madrid ha hecho una declaración de intenciones.

Destinos y ofrecimientos

La idea de ser un jugador de segunda línea no seduce a Marco Asensio, que busca alternativas al equipo de Concha Espina pese a que a nivel personal no le gustaría abandonar España. Para los merengues no se lo ha ganado, de modo que la salida de Asensio pasa pro encontrar un destino mejor y Mendes, que fue contratado por el jugador por esa razón, por moverse bien entre los grandes clubs, ya está manos a la obra con siete posibles destinos a la vista, es decir, que ha ofrecido al jugador a 7 grandes clubs, a decir, Manchester City, Paris Saint-Germain, Chelsea, Olympique de Marsella, Arsenal, Juventus de Turín y Bayern de Múnich, como adelanta 90 min. Todos ellos cumplirían sus expectativas salariales.

Quizá por eso no mire todavía Asensio el interés del AC Milan en él, porque a pesar de que le ofrecen desde San Siro un mayor protagonismo que el que le va a dar el Madrid, no le dan más dinero. Y en esta situación está el mallorquín, que ha logrado la indiferencia del club blanco con su rendimiento altamente irregular. Ahora bien, el Madrid no mantendrá la oferta eternamente y Jorge Mendes lo sabe, siendo así que el agente luso aprieta por dos destinos que seducen especialmente al jugador: Arsenal y PSG.