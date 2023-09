Informe atroz de Mbappé a Al-Khelaïfi y Lucho: marca el final de sus días en el PSG por este motivo

Ya realizado el sorteo de la fase de grupos de la nueva edición de la Champions League se puede afirmar de forma rotunda que el PSG es el cabeza de serie que ha salido más perjudicado. El conjunto galo se tendrá que enfrentar a Borussia Dortmund, AC Milan y Newcastle en su intento de acceder a los octavos de final de la competición y esto, dada la entidad de estos adversarios, ya supone un motivo de suma preocupación en el Parque de los Príncipes.

Hagamos hincapié en que la Champions League es la gran espinita clavada de Nasser Al-Khelaïfi y la razón por la que el jeque catarí ha invertido una ingente cantidad de dinero durante su mandato para reforzar la plantilla del PSG. Además, este año el proyecto cuenta con la figura de Luis Enrique, una apuesta personal del magnate para intentar alzarse con la primera orejona en la historia del club

Eso sí, desde ya mismo Lucho sabe que no tendrá nada sencillo el PSG ganar el torneo ya que, si la presencia del Bayern de Múnich, Real Madrid, FC Barcelona o Manchester City en el cuadro ya supone varios escollos, coincidir en el grupo con los equipos mencionados añade un plus de dificultad aquí. Y ojo, porque una posible eliminación del conjunto francés a las primeras de cambio no solo mermaría mucho la figura del técnico español, sino que condicionará el futuro deportivo de Kylian Mbappé.

Quien durante todo el verano ha estado ocupando las portadas de los medios deportivo y quien ha sido objeto de deseo del Real Madrid seguirá en el PSG hasta 2024, pero no titubeará Al-Khelaïfi en poner sobre la mesa una nueva oferta de renovación para el ‘7’ que este podría rechazaría si el equipo sufre una nueva debacle en la Champions, debacles ya presenciadas en ediciones anteriores.

En definitiva, los seis enfrentamientos que tiene en el horizonte el PSG ante Dortmund, AC Milan y Newcastle determinarán, ya no solo su futuro en el torneo, sino el futuro de Kylian Mbappé, quien vinculará estrechamente su futuro a lo acontezca este año en la competición europea más laureada a nivel de clubs.