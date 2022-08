Isco marca el camino a Marcelo tras Madrid: adiós definitivo al fútbol

Pasan las horas y los días y Marcelo sigue en su casa esperando a recibir una oferta que le agrade para seguir jugando al fútbol esta temporada. Desde que salió del Real Madrid después de quince temporadas vistiendo de blanco (toda una carrera deportiva) al finalizar su contrato, el brasileño todavía sigue siendo un hombre libre y no ha encontrado equipo en el que poder desarrollar los últimos momentos de su trayectoria como profesional. Son varios los futbolistas que han salido del Santiago Bernabéu en unas condiciones similares como Gareth Bale o Isco, pero todos ellos han ido encontrando acomodo, algo que el brasileño todavía no ha logrado.

El lateral izquierdo, eso sí, ha recibido diferentes propuestas y ofertas desde casi todos los rincones del planeta. Le han ofrecido volver a su país a jugar al fútbol, le han llamado desde Francia o desde ligas un poco más exóticas como la de Turquía, pero por el momento no se ha llegado a producir acuerdo alguno y a Marcelo no le han convencido, por lo que sigue estando en paro. Y es que parece que todo sabe a poco después del Real Madrid. A sus 34 años, el defensa todavía tiene cosas que dar y carreras que dar por la banda zurda pero la noticia ha saltado recientemente cuando varios medios de comunicación, entre ellos el Diario As, han llegado a poner sobre la mesa la opción de la retirada.

Marcelo puede poner punto y final a su impresionante trayectoria como futbolista si no le sale nada que le agrade en las próximas fechas. Estas diferentes informaciones alegan que el brasileño se está planteando seriamente esta opción y de hecho ya tiene vías de trabajo paralelas a las que podría dedicarse como su propia agencia de representación.

Eso sí, el sudamericano es un agente libre y aunque el mercado se cierre el próximo 31 de agosto contará con la ventaja de que podrá seguir firmando por cualquier equipo que tenga fichas libres. Por lo tanto, Marcelo contará con una prórroga y por eso se lo está tomando con más calma, aunque las competiciones ya han arrancado y si termina fichando por cualquier equipo irá en inferioridad a lo que la condición física se refiere con el resto de sus nuevos compañeros.