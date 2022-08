Guardiola se harta y destroza a Laporta: giro total por Bernardo Silva

En la lista de tareas por hacer que tiene el Fútbol Club Barcelona encima de la mesa hay muchos puntos. Primero, en el apartado de salidas porque es prácticamente condición indispensable que se produzcan marchas antes de acoger a nuevos jugadores, y después en el plano de las llegadas ya que Joan Laporta quiere ir avanzando las negociaciones para cuando esté todo listo y puedan aterrizar esas incorporaciones. Una de ellas es la de Marcos Alonso, el lateral del Chelsea que en los próximos días será culé, pero la otra opción es la de Bernardo Silva y los acontecimientos han cambiado de manera drástica en las últimas horas.

Apuntan varios medios de comunicación también desde Inglaterra que Pep Guardiola se ha hartado al igual que lo ha hecho el Mancester City y que ha decidido declarar instransferible a Bernardo Silva. Mucho se venía hablando en las últimas horas del interés real que tiene el Barça en hacerse con los servicios del crack portugués y aunque éste ha entrado en los planes de Guardiola y ha disfrutado de minutos en los tres partidos oficiales que se han disputado hasta el momento en esta temporada, siempre quedaba la puerta abierta en el conjunto inglés por si Joan Laporta ponía una buena cifra encima de la mesa.

Sin embargo, todo sigue atascado en el Camp Nou. Los azulgrana no pueden ni siquiera terminar de inscribir a Koundé en la liga como para pensar en poder realizar nuevas incorporaciones, así que en Manchester han preferido no tener que estar pendientes de lo que haga el Barça hasta el último día del mercado de fichajes y le han comunicado a Joan Laporta que desde este momento Bernardo Silva no se vende y se va a quedar otro año más en la Premier League.

Esto supone otro duro revés para las aspiraciones del presidente culé, que sigue empeñado en hacer una plantilla lo más competitiva posible para Xavi Hernández y sabe que Silva le daría un plus, pero la situación económica sigue siendo una auténtica ruina. Pendientes de que Busquets se baje el sueldo o haya más salidas, hasta entonces el Barcelona seguirá completamente bloqueado.