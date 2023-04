Joao Félix acerca Ancelotti a su salvación y Courtois respira tranquilo: sin amenaza por la 15ª

El Real Madrid está a cinco partidos de ganar su 15ª Liga de Campeones, los blancos, pese a no estar viviendo su temporada más regular, no fallan a su habitual cita con las fases finales de la Champions, donde son un equipo imbatible. En cuartos deberán enfrentarse al Chelsea, un equipo que, pese al gran gasto en el mercado de invierno, no debería ser una gran amenaza para los intereses blancos, especialmente, dada su falta de pegada.

Cuando parecía que los blues volvían a recuperar las buenas sensaciones, la derrota contra el Aston Villa de Unai Emery por 0-2 ha vuelto a despertar los fantasmas de cara a portería. El Chelsea fue capaz de generar ocasiones mediante un buen Joao Félix, pero la falta de gol volvió a condenar a los de Graham Potter, que encajaron dos goles en dos jugadas aisladas y se quedaron a cero cuando podían haber marcado muchos más goles.

Mientras que la delantera es la gran debilidad del conjunto de Londres, el centro del campo es su línea más fuerte, la llegada de Enzo Fernández y el regreso de Kanté han devuelto la solidez y dotado de calidad la medular blue. Sin embargo, nada de eso sirve si no son capaces de definir ante la portería rival.

Por su parte, el Real Madrid ha demostrado ser un equipo al que no le puedes perdonar la vida, más todavía en Champions, donde los blancos son capaces de gestas inimaginables. En este sentido, un Chelsea inofensivo como el actual no debería ser un problema para los de Ancelotti, que tienen en las semifinales una final anticipada esperando, con un choque contra Manchester City o Bayern de Múnich.

Así pues, el Real Madrid y Courtois pueden respirar tranquilos de cara a los cuartos de final de la Champions League, pues el Chelsea está demostrando ser un equipo en plena reconstrucción que queda muy lejos de aquel equipo que atropelló a los blancos en las semifinales de 2021, año en el cual se coronaron como campeones de Europa de la mano de Thomas Tuchel, todo ello batiendo al Madrid en semifinales y al Manchester City en la final.