Luis Enrique prepara su venganza en España y Europa: millonario azote de Real Madrid, Barça y PSG

La eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones para un equipo que no opta al título de liga (la suya, la Premier League), ni tampoco a la FA Cup, ni siquiera a la EFL Cup, todo ello habiéndose gastado más de 600 millones de euros, no es esencial para el Chelsea en general y para Graham Potter en particular, sino que es decisiva. Sobre ella puede construirse un nuevo Chelsea, en el que Luis Enrique está entre los futuribles, o lo que es lo mismo, sería el azote de viejos conocidos como el Real Madrid y el Barça u otros gigantes de la talla del PSG.

La Premier League, un reto

En su última aparición pública el anterior entrenador de España habló de su deseo expreso de entrenar en la Premier League, donde hay varias situaciones que pueden favorecerle, una de ellas pasa por el momento en el alambre que sufre el equipo de Stamford Bridge, cuya posible eliminación ante el Madrid le costaría el puesto a su actual preparador, Graham Potter. No ha trascendido cuál puede ser la salida de Todd Boehly, mandamás del club, si cae ante el Madrid en la Champions y más específicamente cuál sería esta de cara al puesto de entrenador, pero sin duda Luis Enrique está entre los candidatos.

Y si el Chelsea puede buscar entrenador y Luis Enrique quiere entrenar en la Premier League, hay quien une cabos y sitúa al asturiano al frente del equipo blue, lo que le daría acceso a una entidad que gasta más que ninguna otra y que ya posee una plantilla descomunal, a la que se sumarán Christopher Nkunku y Romelu Lukaku en la temporada 23/24.

Otro club de Londres

También anda tras un míster el Tottenham, un proyecto igualmente millonario, aunque en menor medida que el de sus vecinos londinenses. Los spurs, tras al paso de Conte, que ha dejado una gran insatisfacción, necesita cambiar de estilo y rumbo, siendo Luis Enrique un entrenador capacitado para sendas cosas.

En definitiva, el español entra de lleno en las quinielas y si puede estar al frente de uno de los equipos más poderosos de Europa, la venganza contra todos sus detractores en España, muchos de ellos en Madrid, podría ser enorme. No lo temerán menos algunos grandes, como el Barça o el PSG, que saben de lo que es capaz el equipo inglés en el mercado.